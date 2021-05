Lý do nào mà Canada không thể sản xuất thuốc chủng covid nội địa?

Ottawa: Trong khi Canada phải vất vả đương đầu với làn sóng đại dịch covid thứ ba, thì nước Anh lại thoát.

Lý do chính là chính quyền nước Anh đã cho chủng ngừa hàng loạt một cách mau chóng: 64 phần trăm cư dân Anh được chủng ngừa ít nhất 1 mũi, trong khi chỉ có 33.3 phần trăm những người Canadians được chủng ngừa.

Một trong những lý do chính khiến Canada vẫn phải lao đao đối phó với đại dịch là vì không có đủ thuốc chủng ngừa.

Tuy chính quyền liên bang đã mau chóng đặt mua hàng chục triệu liều thuốc chủng, nhưng với chính sách ” America First”, các công dược phẩm như Pfizer, Astra Zeneca.. có cơ xưởng sản xuất ở Mỹ, nhưng không thể gửi thuốc chủng cho Canada từ Hoa Kỳ, mà phải gửi từ Âu Châu.

Số thuốc chủng gửi đến Canada vì thế không đủ cho nhu cầu.

Câu hỏi được đặt ra lý do nào Canada không có khả năng sản xuất thuốc chủng ngừa covid nội địa?

Canada từng có những cơ xưởng sản xuất thuốc chủng ngừa như Conaught Laboratories nhưng đã bán cho công ty dược phẩm Pháp, Sanofi vào những năm 1980s.

Tại thành phố Montreal, Canada cũng có phòng thí nghiệm sản xuất những thuốc chủng ngừa các bệnh như ho gà, tetanus.. nhưng cũng bán cho công ty GSK của nước Anh vào những năm 1990s.

Canada đã hoàn toàn không có những chuẩn bị cho những trận đại dịch xảy ra cho dù trước đó Canada từng có những kinh nghiệm về bệnh dịch Sars.

Mới đây chính quyền liên bang đã bỏ hàng triệu dollars xây cất cơ xưởng sản xuất thuốc chủng ngừa ở thành phố Montreal, nhưng có những trì trệ trong việc xây cất nên có thể đến năm 2022 mới hoàn thành.

Trong tháng hai vừa qua, chính quyền liên bang đã tổ hợp với công ty Novavax ở Hoa Kỳ trong việc sản xuất thuốc chủng ngừa covid, nhưng dự trù việc sản xuất thuốc chủng ngừa covid của Canada sẽ không hoàn tất vào cuối năm nay 2021: thời gian mà tất cả những người Canadians sẽ được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.