Lương Triều Vỹ và Simu Liu đối đầu trong Marvel

Lương Triều Vỹ vào vai phản diện The Mandarin trong tác phẩm điện ảnh “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Hãng phim siêu anh hùng vừa ra mắt đoạn quảng cáo mới hồi tuần qua, tiết lộ nhân vật Wenwu của Lương Triều Vỹ. Nhân vật là sự kết hợp giữa Fu Manchu (cha của Shang-Chi) và ác nhân The Mandarin trong nguyên tác truyện tranh. Theo đó, Lương Triều Vỹ vào vai cha của nhân vật chính, đồng thời là phản diện chính trong phim.

Đoạn quảng cáo cũng tiết lộ mối quan hệ giữa Wenwu và Shang-Chi (Simu Liu đóng). Từ nhỏ, Wenwu đào tạo Shang-Chi trở thành một sát thủ. Tuy nhiên, cậu bé luôn khao khát cuộc sống như những người bình thường khác. Wenwu cho Shang-Chi 10 năm tự do và giờ muốn cậu trở lại phụng sự mình. Tuy nhiên, Shang-Chi từ chối và dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.

Theo nguyên tác, ác nhân The Mandarin sinh ra trong một gia đình giàu có ở Trung Quốc, mồ côi cha mẹ từ sớm. Bên cạnh gia sản giàu có, Mandarin giỏi khoa học và võ thuật. Tuy nhiên, nguồn sức mạnh chính của Mandarin nằm ở 10 chiếc nhẫn ma thuật với mỗi chiếc sở hữu một siêu năng lực riêng. Mandarin nhiều lần nuôi mộng làm bá chủ thế giới nhưng bị Iron Man ngăn cản. Hắn cũng có mối thù với nhiều Avengers khác như Thor, Hulk… Trong phim Iron Man 3 (2013), một nhân vật có biệt danh Mandarin (Ben Kingsley đóng) từng xuất hiện nhưng là kẻ mạo danh (không có siêu sức mạnh).

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” là dự án đầu tiên của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xoay quanh nhân vật siêu anh hung gốc Á. Nhân vật chính tên Shang-Chi, biệt danh Bậc thầy Kung Fu với võ công siêu phàm. Đảm nhận vai này là Simu Liu (Lưu Tư Mộ) – tài tử Canada sinh năm 1989, từng là diễn viên đóng thế trước khi tham gia loạt phim Kim’s Convenience, Blood and Water.

Lưu Tư Mộ vốn sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, sau đó cùng gia đình chuyển đến Mississauga, Ontario, Canada sống khi còn nhỏ.

Tài tử tốt nghiệp ngành Kế toán tại Trường Kinh doanh Ivey tại Đại học Western của Canada.

Ngoài công việc diễn viên và đóng thế, Lưu Tư Mộ còn là võ sĩ, vận động viên thể dục lâu năm. Theo Looper, việc là diễn viên đóng thế nổi tiếng và có kinh nghiệm võ thuật là đòn bẩy đưa anh vào vai chính siêu anh hùng của MCU. Bởi, bất kỳ diễn viên nào muốn tham gia dự án của Marvel từ chính đến phụ đều phải thể hiện tài năng bằng các pha hành động nguy hiểm.

Lưu Tư Mộ còn là một biên kịch gia và nhà sản xuất phim. Anh bắt đầu thử sức vai trò biên kịch trong lúc thực hiện bộ phim ‘Blood and Water’. Nam diễn viên thậm chí viết toàn bộ tập 2 cho series truyền hình.

Lưu Tư Mộ còn thành lập công ty giải trí riêng mang tên 4:12 Entertainment. Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên cho biết hãng phim thành lập để thể hiện tiếng nói của những người Mỹ gốc Á. Cái tên 4:12 lấy cảm hứng từ ngày anh bị sa thải khỏi vị trí kế toán (ngày 12/4).

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” dự trù công chiếu ngày 3/9.