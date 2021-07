Léa Seydoux mắc Covid-19, có thể lỡ hẹn Cannes 2021

Nhiều nguồn tin như Hollywood Reporter, Reuters… cho biết “bông hồng Pháp” Léa Seydoux dương tính với SARS-CoV-2 trước giờ xuất hiện tại Lễ hội phim (LHP) Cannes lần thứ 74.

Nguồn tin xác nhận rằng mặc dù Léa Seydoux đã được tiêm đủ liều vaccine nhưng vẫn dương tính Covid-19 khi đang tham gia một cuốn phim. Hiện nữ diễn viên phim James Bond đang nghỉ ngơi và tự cách ly tại nhà ở Paris (Pháp), hy vọng rằng những lần xét nghiệm tiếp theo sẽ cho kết quả âm tính và sức khỏe ổn định để có thể đến miền Nam nước Pháp tham dự LHP Cannes 2021.

Năm nay, ban tổ chức LHP Cannes vừa muốn bảo đảm chương trình diễn ra suôn sẻ vừa quyết liệt chống dịch. Năm rồi, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên LHP Cannes phải hủy và sự kiện bị dời sang năm nay. Mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 17/7 tới. Với kết quả dương tính Covid-19, sự xuất hiện của minh tinh Léa Seydoux tại LHP danh giá này vẫn còn là câu hỏi với người hâm mộ.

Léa Seydoux đóng trong 4 phim tại LHP Cannes, bao gồm The French Dispatch, France của đạo diễn Bruno Dumont, The Story of My Wife của đạo diễn Ildikó Enyedi và Deception của nhà làm phim Arnaud Desplechin; trong đó 3 phim đầu tranh giải Cành cọ vàng.

Trước đó tại LHP Cannes 2013, tác phẩm đồng tính nữ “Blue Is the Warmest Colour” của đạo diễn Abdellatif Kechichem, có Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos đóng, đã thắng giải Cành cọ vàng. Chiến thắng ở mùa giải năm đó giúp cho tên tuổi của “bông hồng Pháp” Léa Seydoux càng được chú ý trên trường quốc tế.

Lễ hội phim Cannes năm nay xét nghiệm Covid-19 rất gắt gao. Một ngày trước khi sự kiện diễn ra, người xem đến từ châu Âu phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19. Do thông tin của những người đến từ châu lục khác không nằm trong hệ thống theo dõi của Liên minh châu Âu, những người này phải xét nghiệm nước bọt sau mỗi 48 giờ để vào tòa nhà Palais – nơi các đạo diễn, nhà sản xuất phim cùng các ngôi sao điện ảnh tham gia các cuộc họp báo. Họ được khuyến cáo không nên ăn, uống, hút thuốc hoặc đánh răng trong vòng 30 phút trước khi lấy mẫu.

Mỗi người được giao một hộp nhựa cùng một chiếc phễu để lấy nước bọt, nhưng không phải ai cũng tự làm được. Một nhân viên phòng thí nghiệm hướng dẫn về việc lấy mẫu nước bọt: “Nó phải ở dạng lỏng. Không tính bọt”. Quy trình này khiến nhiều người phàn nàn và sốt ruột. Olivia Wilson – người tham dự đến từ Tennessee – đã phải lấy mẫu hơn 15 lần mới đáp ứng yêu cầu.

Trong ngày khai mạc 6/7, minh tinh Jodie Foster nhận giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời. Minh tinh Jodie Foster xuất hiện trên sân khấu của LHP Cannes lần thứ 74, khán giả ở dưới, bao gồm các nhà làm phim, diễn viên danh tiếng, đồng loạt đứng lên và dành cho nữ nghệ sĩ những tràng pháo tay giòn giã. Minh tinh xúc động bày tỏ: “Đã 45 năm trôi qua kể từ khi phim Taxi Driver nhận giải Cành cọ vàng và tôi rất biết ơn nơi này đã làm bệ phóng cho sự nghiệp của tôi”.