Làn sóng đại dịch covid thứ ba bắt đầu ở tỉnh bang Ontario?

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 15 tháng 3, hiệp hội các bệnh viện tỉnh bang Ontario đã long trọng tuyên bố là dựa vào số người bị lây nhiễm trong những tuần qua, thì làn sóng đại dịch thứ ba đã bắt đầu ở tỉnh bang Ontario.

Tiếp đó trong ngày thứ tư 17 tháng 3, cơ quan y tế tỉnh bang Ontario cho biết là trong ngày thứ ba trước đó có 1,508 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và có thêm 14 người chết.

Tính trung bình hàng tuần thì số người nhiễm covid trong tuần qua đã ở mức 1,361 người, cao hơn con số 1 ngàn người một ngày trong tuần trước đó.

Tỷ lệ người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario là 3.5 phần trăm, trong khi đó số người phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện Ontario đã lên trở lại ở mức 300 người.

Trong số những người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ ba thì ba nơi có nhiều người nhiễm nhất là thành phố Toronto với 521 người, 253 người ở vùng Peel và 107 người ở vùng York.

Cũng trong ngày thứ tư 17 tháng 3, bác sĩ David Williams, giám đốc ty y tế tỉnh bang Ontario nói là tỉnh bang Ontario đang trên đà chạy đua với thời gian: tìm cách chủng ngừa càng nhiều người càng tốt trong những ngày sắp tới, để ngăn chận làn sóng đại dịch thứ ba, nhất là với số người bị nhiễm covid loại biến thể.

Chủng ngừa covid nhanh chóng có thể giúp ngăn cản sự lan tràn của làn sóng covid thứ ba, mà thí dụ điển hình là ở nước Anh. Tính đến ngày thứ tư 17 tháng 3, có trên 25 triệu dân Anh được chủng ngừa trong tổng số 68 triệu dân.

Nhờ thế tỷ lệ lây nhiễm và chết vì covid ở nước Anh đã giảm một cách đáng kể.

Vào ngày 19 tháng giêng năm nay, có 1,362 người Anh chết vì covid, so với con số 138 người chết vào ngày 8 tháng 3: tỷ lệ số người chết vì covid sút giảm 90 phần trăm.

Trong tháng giêng trong 1 ngày có trên 68 ngàn người Anh nhiễm covid so với con số chỉ còn 5,700 người bị nhiễm trong 1 ngày hiện nay.

Hoa Kỳ cũng là nước có số người được chủng ngừa cao: một ngày có đến 2.4 triệu người Mỹ được chủng ngừa và tính đến ngày thứ tư 17 tháng 3, có trên 110 triệu liều thuốc được chủng ngừa cho cư dân Mỹ và 21.7 phần trăm dân số Hoa Kỳ đã được chủng ngừa.

Nhờ vào số lượng người chủng ngừa tăng, số người Mỹ nhiễm và chết vì covid cũng giảm sút đáng kể: từ con số trên 300 ngàn người Mỹ nhiễm và trên 4,400 người chết trong 1 ngày vào đầu tháng giêng năm nay, xuống còn có trên 54 ngàn người nhiễm và 1,245 người chết vào ngày thứ tư 17 tháng 3.

Nhưng gần đây nhiều tiểu bang Mỹ đã nới lỏng những giới hạn, như tiểu bang Texas hủy bỏ lệnh phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng.

Trong tuần nghỉ March Break vừa qua, hàng chục ngàn sinh viên đã chen chúc nhau ở các bãi biển của tiểu bang Florida, mà hầu như các sinh viên này không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách xã hội.

Vì thế có những thống kê cho thấy là số người nhiễm covid ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ đã gia tăng trỡ lại.

Thành ra việc đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng vẫn là một chuyện cần thiết cho việc ngăn cản làn sóng đại dịch thứ ba!