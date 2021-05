Không có một người nào chết vì covid ở tỉnh bang Quebec trong ngày thứ hai 24 tháng 5.

Montreal : Hàng loạt những tin vui về cuộc chiến chống covid đã được loan báo trong những ngày qua ở Canada và đặc biệt là ở tỉnh bang Quebec.

Theo những tin tức vừa loan báo thì trong ngày thứ hai 24 tháng 5, chỉ có 346 người nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec và không có người nào chết vì con vi rút này. Đây là một thành công rực rỡ chống lại covid, so với con số trên 1,500 người nhiễm covid trong 1 ngày ở tỉnh bang Quebec vào giữa tháng 4.

Tỉnh bang Quebec cũng là tỉnh bang có nhiều người được chủng ngừa covid nhất so với các tỉnh bang khác: tính đến ngày thứ ba 25 tháng 5, có 63.1 phần trăm những người Quebecers trên 12 tuổi được chủng ngừa.

Tin vui cũng đến từ tỉnh bang Ontario khi số người bị nhiễm covid ở tỉnh bang này trong ngày thứ hai 24 tháng 5, chỉ có 1,098 người, so với con số trên 4,200 người trong 1 ngày vào cuối tháng 4.

Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario cũng giảm xuống còn có 1,025 người so với con số trên 1 ngàn người vài tuần trước.

Số người phải nằm trong các khu cấp cứu ở các bệnh viện tỉnh bang Ontario đã giảm còn 662 người.