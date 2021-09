Khách sạn 4 sao trở thành nơi cư trú cho người không nhà

Toronto: Trước thời đại dịch, khách sạn Novotel ở trong khu vực the Esplanade trong thành phố Toronto là một khách sạn 4 sao.

Khu vực The Esplanade là khu vực ngay nơi tiếp giáp của vùng trung tâm thành phố với đại hồ Ontario, là nơi có vùng phố cổ Toronto cũng như có khu chợ nổi tiếng St Lawrence Market.

Thời đại dịch, khách sạn này cũng như tất cả những khách sạn khác đều phải đóng cửa.

Chủ nhân của khách sạn 4 sao này đã thỏa thuận cho chính quyền thành phố Toronto mướn nguyên khách sạn, để làm chỗ ở cho những kẻ không nhà, vì chính quyền thành phố thiếu những nhà ở cho số người không nhà trong thành phố ngày 1 gia tăng.

Việc dùng một khách sạn 4 sao làm chỗ ở, dù là chỗ ở tạm thời, cho những người không nhà, đã gây những phiền nhiễu, khó khăn cho cư dân trong khu vực này.

Theo những than phiền thì những kẻ không nhà phần lớn là những kẻ nghiện hút, chích choác và họ đã thải ra xung quanh khu khách sạn những ống tiêm chích, những rác rưởi và ngay cả phân người.

Bà Laura Ormesher, một cư dân trong khu vực nói với phóng viên đài CTV là bà cảm thông với những kẻ không nhà, nhưng họ nên được cho ở một khu vực khác vì hiện nay gia đình bà phải sống bên cạnh họ như là đang có 1 cơn ác mộng.

Bà Romie Skeat, một người cư ngụ trong khu vực Esplanade này từ năm 1988 nói là từ khi có những người homeless, bà đã không dám đi bộ ra ngoài như việc bà vẫn thường làm từ trước, vì khu vực không còn an ninh nữa.

Từ khi có những người homeless đến sống trong khách sạn 4 sao thì khu vực xung quanh khách sạn này đã trở thành bãi chiến trường, với những cuộc ẩu đả, những kẻ nghiện ngập chích choác ngay xung quanh và nạn trộm cắp cũng gia tăng theo.

Không những thế, những phòng ốc đẹp đẽ của một khách sạn 4 sao không còn nữa, khi những người không nhà đã làm hư hại giường chiếu và những vật dụng có trong các phòng ở khách sạn.

Theo tin của đài CTV thì chính quyền thành phố Toronto đã ký hợp đồng trả tiền mướn $615,000 một tháng cho 205 phòng cho người không nhà, và đồng ý sẽ trả tiền tu sửa cho những phòng ốc này nếu bị hư hại.