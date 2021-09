Kết quả giải Ig Nobel 2021

Các giải Ig Nobel với tinh thần “cười trước nghĩ sau” được trao cho những người có các nghiên cứu “kỳ cục” như mối liên hệ giữa béo phì và tham nhũng ở chính trị gia, râu của nam giới tiến hóa để bảo vệ khuôn mặt khi đánh nhau…

Do dịch Covid-19 nên lễ trao giải Ig Nobel năm nay diễn ra trực tuyến vào ngày 9/9 thay vì ở Đại học Harvard, Mỹ như mọi năm năm. Đã có tổng cộng ١٠ giải được trao cho các nhà khoa học, kinh tế, toán học từ ٢٤ quốc gia.

Khác với giải Nobel chính thống dự trù được công bố vào tháng sau, giải Ig Nobel tôn vinh khía cạnh “kỳ cục” của khoa học, trao cho những nghiên cứu khiến người ta cười trước rồi nghĩ sau.

Báo The Guardian dẫn lời giáo sư sinh vật học David Carrier của Đại học Utah, Mỹ, nói: “Khi biết mình đoạt giải, tôi hơi hồi hộp. Tôi tự hỏi mình có muốn giải thưởng này không?”.

Cuối cùng, ông quyết định nhận giải Ig Nobel hòa bình cho nghiên cứu về việc râu của nam giới có chức năng bảo vệ mặt khi đánh nhau. Nhóm của ông thấy rằng những người nhiều râu thì lực đánh vào mặt sẽ giảm và đối thủ cũng khó nhắm trúng hàm hơn so với những người nhẵn nhụi. Trước đó, nhà khoa học Charles Darwin cho rằng nam giới tiến hóa có râu là để hấp dẫn đối phương.

Trong khi đó, giải Ig Nobel kinh tế trao cho nhà nghiên cứu Pavlo Blavatskyy của Trường Kinh doanh Montpellier vì đã tìm ra bằng chứng cho thấy mức độ béo phì của các chính trị gia có liên quan với tình trạng tham nhũng ở đất nước của họ.

Nghiên cứu của ông Blavatskyy viết: “Kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm thể chất của các chính trị gia như chỉ số cơ thể có thể được dùng làm biến số đại diện cho tham nhũng chính trị”.

Một số hạng mục khác như vận tải được trao cho nhóm phát giác ra việc vận chuyển tê giác bằng cách treo ngược sẽ tốt hơn là ràng chúng lại.

Giải sinh thái học trao cho nghiên cứu về các loại vi khuẩn sống trong bã kẹo cao su trên vỉa hè.

Ngoài ra, chuyên gia Cem Bulut ở Đức và các đồng nghiệp đoạt giải Ig Nobel y học cho nghiên cứu nhận thấy quan hệ tình dục giúp thông mũi hiệu quả.

Ông Bulut cho biết: “Tôi nghĩ đó là do kết hợp giữa sự phấn khích, hoạt động thể chất và thay đổi hormone khi đạt cực khoái”.

Trong khi đó, giải hóa học thuộc về nhóm nghiên cứu mùi cơ thể của khán giả thay đổi khi xem các cảnh phim bạo lực, gay cấn hay hài hước.

Lễ trao giải năm nay do tạp chí Annals of Improbable Research thực hiện và kết thúc với hứa hẹn “Nếu bạn không đoạt giải Ig Nobel năm nay, chúc may mắn năm sau”..