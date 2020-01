Kết quả giải Quả Cầu Vàng 2020

Phim về đề tài chiến tranh “1917” đã giành giải thưởng Quả Cầu Vàng trong hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất (Best Motion Picture – Drama), khi vượt qua các đối thủ The Irishman, Joker, Marriage Story và The Two Popes. Phim lấy bối cảnh Thế chiến I theo chân hai chàng lính trẻ người Anh, có nhiệm vụ thông báo cho đồng đội về một cuộc phục kích mà quân Đức đang giăng ra tại trận địa Hindenburg. Phim này cũng mang về cho Sam Mendes giải ‘Đạo diễn xuất sắc nhất’.

Trong hạng mục phim ca nhạc/hài (Best Motion Picture – Musical or Comedy), “Once Upon a Time in Hollywood” đã được vinh danh khi qua mặt các phim Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out và Rocketman. Phim này còn mang về cho Quentin Tarantino giải kịch bản hay nhất.

Missing Link bất ngờ vượt nhiều đối thủ nặng ký như Frozen 2, Toy Story 4 để giành giải phim hoạt hình hay nhất (Best Motion Picture – Animated).

Không ngoài dự đoán của giới truyền thông, phim Parasite của Nam Hàn đoạt giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (Best Motion Picture – Foreign). Tác phẩm của đạo diễn Bong Joon-ho từng giành Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes cùng một số giải thưởng khác và được xem là ứng viên hàng đầu ở hạng mục phim quốc tế ở Oscar 2020.

Tài tử Joaquin Phoenix vượt qua đối thủ nặng ký Adam Driver (Marriage Story) giành giải Nam diễn viên chính ở thể loại phim chính kịch. Tài tử được khen ngợi nhờ vai Joker trong phim cùng tên. Đây là giải Quả Cầu Vàng thứ hai sau 6 lần đề cử của anh.

Cũng trong thể loại phim chính kịch, Renée Zellweger đã nhận giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc cho vai Judy Garland trong phim “Judy”. Đây là lần thứ 3 Renée vinh dự nhận giải Quả Cầu Vàng. Đối thủ của Zellweger là Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan và Charlize Theron.

Khán phòng sôi động khi Brad Pitt được vinh danh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với Once Upon A Time in Hollywood.

Tom Hanks được trao giải thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille dành cho những cống hiến trong làng giải trí. Ban tổ chức tri ân tài tử bằng cách chiếu lại những thước phim nổi bật của ông. Tom Hanks đã có hai giải Oscar và năm 2014, Hanks được trao Huân chương Tự do của Tổng thống (Presidential Medal of Freedom) – phần thưởng cao nhất dành cho một thường dân ở Mỹ.

Ellen DeGeneres được trao giải Carol Burnett Award – dành cho “những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực truyền hình, trên màn ảnh và cả bên ngoài màn ảnh”.

Ca sĩ Elton John cùng Bernie Taupin nhận giải bài hát gốc xuất sắc với (I’m Gonna) Love Me Again trong phim Rocketman, kể về tiểu sử của Elton John. Bernie Taupin là ca sĩ/nghệ sĩ viết lời nhạc, nhiều năm cộng tác Elton John. Phim Rocketman cũng mang lại giải nam chính cho tài tử Taron Egerton trong phim hài /âm nhạc khi đóng vai Elton John.

Cũng trong lãnh vực phim hài /âm nhạc, Awkwafina trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải nữ chính Quả Cầu Vàng nhờ phim The Farewell.

Tài tử kỳ cựu Russell Crowe chiến thắng ở hạng mục nam phụ trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình với The Loudest Voice, nhưng ông không đến dự do đang bảo vệ gia đình khỏi cháy rừng ở Úc.

Giải thưởng Quả Cầu Vàng (Golden Globe Awards) do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood tổ chức hàng năm, là một trong các giải được chú ý trước Oscar. Sự kiện lần 77 diễn ra vào tối chủ nhật 5/1 tại Beverly Hills (Califonia, Mỹ), Ricky Gervais dẫn chương trình.