Jay-Z được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Grammy

Rapper Jay-Z đã vươn lên dẫn đầu danh sách các nghệ sĩ có nhiều đề cử Grammy nhất trong lịch sử giải này, đạt tổng số 83 lần đề cử, đưa anh vượt lên trên cựu thành viên The Beatles là Paul McCartney.

Ban tổ chức giải Grammy hôm 23/11 công bố danh sách đề cử. Ba đề cử Grammy mới nhất cho Jay-Z qua sự hợp tác với các nghệ sĩ khác. Anh xuất hiện với tư cách khách mời trong bài hát “Bath Salts” của DMX và “Jail” của Kanye West nhận đề cử Ca khúc rap hay nhất. Jay-Z cũng hợp tác album “Donda” của Kanye West nhận đề cử Album của năm.

Jay-Z giành được 23 giải Grammy bao gồm giải Album nhạc rap hay nhất năm 1999 và Ca khúc hay nhất “Crazy in Love” với vợ anh – Beyoncé năm 2004 và “Empire State of Mind” với Alicia Keys năm 2011. Đầu năm nay, Beyoncé đã lập kỷ lục nữ nghệ sĩ giành được nhiều giải Grammy nhất với 28 năm sự nghiệp.

Tổng số đề cử Grammy của Paul McCartney đã tăng lên con số 81 nhờ hai đề cử cho Album nhạc rock hay nhất (McCartney III) và Bài hát rock hay nhất (Find My Way).

Nhà sản xuất Quincy Jones, người đã gắn bó với Jay-Z cho hầu hết các đề cử trước từng nhận được 80 đề cử Grammy trong suốt cuộc đời của mình.

Riêng về danh sách đề cử năm nay, Jon Batiste dẫn đầu với 11 đề cử, tiếp theo là Justin Bieber, Doja Cat và HER với 8 đề cử. Billie Eilish, Olivia Rodrigo với 7 đề cử. Trái với sự kỳ vọng từ người hâm mộ, nhóm BTS đã không nhận bất kỳ đề cử nào ở các hạng mục nằm trong “Big Four” (gồm 4 giải thưởng quan trọng nhất trong đêm trao giải là Album of The Year – Song of The Year – Record of The Year – Best New Artist) dù họ đã có một năm tung hoành BXH Billboard Hot 100 với “Butter”. BTS chỉ nhận đề cử hạng mục Trình diễn Pop nhóm xuất sắc nhất với ca khúc “Butter”.

Đặc biệt bản danh sách đề cử Grammy lần này có sự góp mặt lần đầu tiên sau 12 năm ca hát của nữ ca sĩ Selena Gomez.

Cô nhận đề cử trong hạng mục Album Latin thể loại Pop xuất sắc nhất với album Revelacíon.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, Selena Gomez đã hạnh phúc ăn mừng thành tích này với những dòng tâm sự đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Cô viết: “Grammy đang đùa với tôi sao? Revelacíon được đề cử cho giải Grammy. Dự án này vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi sẽ không thể làm được điều này nếu không có ê-kíp tuyệt vời bên cạnh. Tôi rất biết ơn mọi người và cả những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi”.

Hạng mục Album của năm cũng hứa hẹn là một cạnh tranh gay cấn và thú vị với các tên tuổi như Taylor Swift, Justin Bieber, Billie Eilish, Kanye West, Lady Gaga, nữ ca sĩ trẻ Olivia Rodrigo…

Trong hạng mục Bài hát của năm, những cái tên quen thuộc như Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lil Nas X, H.E.R, Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon, Brandi Carlile sẽ cùng cạnh tranh.

Lễ trao giải Grammy, danh hiệu cao quý nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, sẽ được tổ chức vào ngày 31/1/2022 tại Los Angeles (Mỹ) và được phát sóng trên đài truyền hình CBS.