“James Bond” vẫn chiếu rạp bất chấp Amazon mua MGM

Các nhà sản xuất phim cho biết, các phim về James Bond vẫn sẽ chiếu rạp bất chấp việc Amazon mua lại hãng phim MGM.

MGM là hãng sản xuất loạt phim phiêu lưu hành động về James Bond. Barbara Broccoli và Michael G. Wilson – hai người điều hành Eon Productions có trụ sở tại London (Anh), nói với Variety: “Chúng tôi cam kết tiếp tục làm phim về James Bond cho khán giả toàn thế giới”. Eon Productions hiện giữ bản quyền chuyển thể tất cả các tiểu thuyết James Bond của Fleming.

Thương hiệu James Bond được nhiều người coi là viên ngọc quý trên vương miện cho hãng phim huyền thoại MGM. Hãng đã đạt được thỏa thuận 8,45 tỉ Mỹ kim với Amazon vào ngày 26/5, trao quyền cho Amazon được phát trực tuyến phim điện ảnh và truyền hình đối với toàn bộ series phim James Bond.

Theo MGM, các phim về James Bond đã thu về gần 7 tỉ Mỹ kim tại các phòng vé trên toàn cầu. Phim James Bond sắp tới – No Time to Die – sẽ được phát hành tại rạp ở Mỹ vào tháng 10/2021 sau nhiều lần trì hoãn do đại dịch Covid-19 làm đóng cửa hầu hết các rạp chiếu phim trên toàn thế giới.

Đây là lần thứ 5 và cũng là cuối cùng tài tử Daniel Craig vào vai điệp viên Anh James Bond. Phần phim James Bond thứ 25, No Time to Die, do Cary Joji Fukunaga đạo diễn, với diễn xuất của Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw… Diễn viên mới vào vai James Bond cho phần tiếp theo vẫn chưa được công bố sau khi tài tử Daniel Craig loan báo không đảm nhiệm vai 007 nữa.