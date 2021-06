Hoa Kỳ mở lại việc xét đơn xin tị nạn của nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực băng đảng

Hôm 16/6. Bộ trưởng Tư pháp hủy bỏ quyết định từ thời ông Trump gây khó cho việc nạn nhân bạo lực gia đình và bạo lực băng đảng được xin tị nạn. Đây là động thái mới nhất của Tổng thống Joe Biden nhằm tạo ra một hệ thống nhập cư nhân đạo hơn.

Trong thời gian qua, ông Biden đã đảo ngược nhiều chính sách hạn chế nhập cư của người tiền nhiệm và thúc đẩy một nghị trình riêng.

Hôm 14/6, các giới chức về nhập cư cho biết họ sẽ mở rộng thêm để một số đối tượng được xin giấy phép làm việc và xin hoãn trục xuất, đó là các nạn nhân của nạn tội phạm trong khi họ chờ đơn xin visa của họ được giải quyết.

Quyết định của Bộ trưởng Garland có hiệu lực với các tòa án di trú và một hội đồng phúc thẩm do chính bộ trưởng tư pháp giám sát.

Trong một động thái riêng rẽ, ông Garland hủy bỏ một quyết định khác của thời ông Trump hạn chế các đơn xin tị nạn dựa trên lý do bị ngược đãi do các mối quan hệ gia đình.

Gene Hamilton, cựu cố vấn Bộ Tư pháp dưới thời ông Trump, ra tuyên bố nói rằng các động thái mới đây về tị nạn sẽ gây ra “thiệt hại chưa từng có” tại biên giới Mỹ-Mexico.

Hamilton, hiện là phó chủ tịch của America First Legal, một nhóm pháp lý theo đường lối bảo thủ, bày tỏ ý kiến: “Quyết định của ngày hôm nay sẽ dẫn đến hàng chục nghìn – nếu không muốn nói là hàng trăm nghìn – đơn xin tị nạn không đáng có trong những tháng và những năm tới”.