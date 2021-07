“Hầu Vương” Một người Mỹ gốc Việt bị buộc tội tham dự vụ bạo động tại điện Capitol

Hoa Thịnh Đốn: Tính đến ngày thứ tư 7 tháng 7, các cơ quan an ninh Mỹ đã buộc tội 520 nghi can có liên quan đến vụ bạo động diễn ra tại tòa nhà quốc hội tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày 6 tháng giêng vừa qua.

Trong số 520 nghi can này có một người gốc Việt và người này ngoài tội gây bạo loạn trong tòa nhà quốc hội, còn bị tố cáo là lãnh nhiệm vụ dò thám điện Capitol cho một tổ chức bạo loạn.

Nghi can gốc Việt này có biệt danh là “Hầu Vương” (Tôn Ngộ Không?) hay tên Mỹ là Jim hay tên tiếng Vệt là Dương, là một cựu chiến binh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.

Cũng theo bản tường trình thì nghi can này thật ra là người Mỹ gốc Việt và gốc Hoa là cư dân ở tiểu bang Virginia.

Các nhân viên an ninh chìm của cơ quan cảnh sát liên bang FBI đã len lỏi vào các cuộc họp của nhóm bạo loạn mà có mặt của cả Hầu Vương, để biết là sau ngày bạo loạn 6 tháng giêng, Hầu Vương cùng nhiều nghi can khác trong nhóm đã được lệnh giám sát điện Capitol trong nhiều tuần lễ.

Như chúng ta cũng biết hàng ngàn người gồm những nhóm bạo động kỳ thị chủng tộc như Proud Boys hay Oath Keepers đã mở một cuộc tấn công gây chết người vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6 tháng giêng, nhằm tìm cách lật đổ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ: cuộc bầu cử mà cựu tổng thống Trump đã thua và liên tục kêu than là ông đã bị “ăn cắp” mất chức tổng thống.

Cũng theo tin tức loan báo thì Hầu Vương không bị buộc tội bạo động mà bị buộc tội “làm mất trật tự” trong tòa nhà quốc hội và do thám.

Theo lời khai của các nhân viên chìm FBI thì nhóm của ông Dương đã họp tại nhà ông này tại thành phố Alexandira và trên danh nghĩa là nhóm học kinh thánh, nhưng đã đề cập đến nhiều vấn đề khác như là việc huấn luyện súng, về một phong trào ly khai ở Virginia.

Ông Dương cũng nói với các nhân viên chìm FBI là nhóm của ông ta như là một lực lượng dân quân.

Hầu Vương cũng nói là nhóm của ông đang phác thảo tình hình chuẩn bị cho một cuộc nội chiến lần thứ hai có thể diễn ra ở Mỹ?