Hầu như tất cả những người Mỹ nhiễm covid phải nằm bệnh viện và tử vong đều là những người chưa chủng ngừa.

Hoa Thịnh Đốn: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ sáu ngày 9 tháng 7, ông Jeff Zients, điều hợp viên đặc trách về vi rút corona của tòa Bạch Ốc đã nói là trong khi phần lớn những người Mỹ đã được chủng ngừa covid thì hầu hết những người mới bị nhiễm covid và chết vì con vi rút này đều là những người chưa chủng ngừa.

Trong khi đó bà Rochelle Walensky, giám đốc trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, thì việc chủng ngừa đã tành công trong việc ngăn ngừa bị nhiễm bệnh nặng và chết vì những con vi rút, nhất là loài vi rút biến thể delta.

Bác sĩ Walensky cũng nói là 80 phần trăm những người bị nhiễm covid gần đây là những người bị nhiễm loại covid biến thể delta. Bác sĩ Walensky cũng nói là phần lớn những lây nhiểm mới xảy ra ở miền trung tây nước Mỹ và những tiểu bang ở miền núi.

Tại bệnh viện của đại học Arkansas trong thành phố Little Rock, bác sĩ Ryan Dare đã nói là bệnh viện trường đại học này đã phải đối phó với một làn sóng bệnh nhân mới vừa bị nhiễm covid và bị bệnh trầm trọng, cho dù là những bệnh nhân này co thể không bị nhiễm nếu họ chịu chủng ngừa.

Cũng the bác sĩ Dare thì những bệnh nhân này đã than thở là họ ước gì họ chủng ngừa để không ra nông nỗi này.

Nhiều người nói là nếu họ có cơ hội thứ nhì thì họ sẽ chủng ngừa ngay lập tức.

Tiểu bang Arkansas là một trong những tiểu bang có số cư dân chủng ngừa covid thấp nhất: chỉ có 35 phần trăm những người trưởng thành ở tiểu bang này đã được chủng ngừa hoàn toàn.

Hiện bây giờ những người Mỹ chưa chủng ngừa đã phải đối phó với loại vi rút biến thể nguy hiểm delta.

Theo các giới chức y tế thì với số người Mỹ nhiễm covid gia tăng trở lại trên 20 ngàn người một ngày, nhiều bệnh viện ở Hoa Kỳ đã trở lại tình trạng nguy hiểm là sẽ không còn giường cho các bệnh nhân mới đến?

Với trên 125 bệnh nhân bị nhiễm covid và phải vào bệnh viện, bệnh viện Mercy ở thành phố Springfield, tiểu bang Missouri đã phải cầu cứu xin thêm dụng cụ y khoa, máy trợ thở và thêm y tá.

Bác sĩ Mayrol Juarez của bệnh viện Mercy nói là tình trạng ở bệnh viện này hiện nay hết sức bừa bộn, các nhân viên y tế phải làm thêm ca và phải xin trợ giúp từ các bệnh viện khác.

Bác sĩ Juarez cũng nói là nhiều bệnh nhân bị nhiễm covid nặng đã ở trong tình trạng kinh hoàng vì họ không nghĩ là có con vi rút corona thực sự!

Tính đến ngày thứ sáu 9 tháng 7, chỉ có 67 phần trăm những người Mỹ trưởng thành được chủng ngừa covid, và 48 phần trăm cư dân Mỹ được chủng ngừa hoàn toàn.