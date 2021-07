Hàng loạt những nhà thờ Công giáo ở Canada bị kẻ gian đốt và đập phá

Edmonton: Trong hôm thứ tư ngày 30 tháng 6, một ngôi thánh đường Công giáo cổ kính và lâu đời ở thành phố Edmonton đã bị kẻ gian đốt cháy.

Cũng trong những tuần qua, kể từ sau khi có những khám phá ra hàng ngàn ngôi mộ không tên tuổi, được tìm thấy bên cạnh những tòa nhà trước đây là trường nội trú Công giáo dành cho những người thổ dân.

Trong thập kỷ trước các trường nội trú Công giáo đã được xây cất ở nhiều nơi tại Canada, để dạy dỗ cho những trẻ em thổ dân. Những thổ dân ở những bộ lạc xa xôi và phải ở nội trú.

Đó là ý hay của chính quyền liên bang và giáo hội Công giáo Canada thời đó cả 1 trăm năm trước. Tuy nhiên với những trận thế chiến diễn ra, với nền kinh tế thế giới lâm vào tình trạng đại suy thoái và cộng thêm có một số những người dạy dỗ ở các trường nội trú này, đã bạo hành các học sinh.

Ngoài ra các thổ dân cho là việc đem con cái của họ đến các trường nội trú Công giáo là một cách kỳ thị chủng tộc, không cho trẻ em học những văn hóa của cha ông chúng.

Những ngôi mộ không tên ở gần các trường nội trú cũ, tuy là không chắc chắn có phải tất cả là hài cốt của những người thổ dân, đã gây những làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng những người thổ dân và cộng đồng những người Canadians.

Các giới chức chính quyền đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng những người thổ dân và chính quyền liên bang đã bỏ ra 27 triệu dollars tài trợ cho các bộ lạc thổ dân, tìm kiếm thêm những khu vực chôn cất những người thổ dân từng hàng chục năm trước.

Có thể những phẫn nộ của nhiều người thổ dân đã biến thành những bạo hành, đốt phá các nhà thờ Công giáo trên toàn Canada?

Riêng tại thành phố Calgary không thôi, và theo những tin tức vừa loan báo có ít nhất 10 ngôi thánh đường Công Giáo bị phá phách, bôi sơn đỏ vào cửa.

• St. Bonaventure Catholic Church at 1600 Acadia Dr. S.E..

• St. Elizabeth of Hungary Catholic Church at 819 13th Ave. S.W.

• St. Mary’s Cathedral at 219 18th Ave. S.W.

• Sacred Heart Church and Columbarium at 1307 14th St. S.W.

• Grace Presbyterian Church at 1009 15th Ave. S.W.

• St. Luke’s Parish at 1566 Northmount Dr. N.W.

• Holy Trinity Church at 1525 45th St. S.E.

• St. Anthony’s Catholic Parish at 5340 Fourth St. S.W.

• All Nations Full Gospel Church at 1403 Eighth Ave. S.E.

• St. Joseph Catholic Church at 640 19th Ave. N.W.

Trong ngày thứ sáu 2 tháng 7, thủ hiến Jason Kenney cũng như thủ tướng Justin Trudeau lên án những hành vi bạo hành, phá hoại các nhà thờ Công giáo. Theo thủ tướng Trdueau thì hành vi đốt phá các nhà thờ Công giáo không phải là một giải pháp để giải quyết vấn đề ” các trường nội trú dành cho trẻ em thổ dân” .