Hai tay băng đảng giết một người Việt ở thành phố San Jose

San Jose, California: theo những công bố hôm thứ ba ngày 30 tháng 3, sở cảnh sát thành phố San Jose, tiểu bang California đã bắt giữ ba nghi can có liên quan đến cái chết của một người Việt ở thành phố San Jose.

Nạn nhân là ông Tòng Nguyễn, 48 tuổi, đã bị bắn vào đầu và chết ở lể đường 1400 block of East Santa Clara vào lúc khoảng 2 giờ sáng hôm 9 tháng hai.

Ba nghi can bị bắt giữ là những thành viên của băng đảng tội ác là Nathaniel Talivaa và Jenevee Pritchard và một thành viên không nêu tên vì còn ở tuổi vị thành niên.

Cảnh sát thành phố đang tiến hành cuộc điều tra.