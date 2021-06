Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà bị bắt giam

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà vừa bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 8/6 vì những sai phạm liên quan đến quản lý đất đai. Truyền thông Nhà nước trích nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết như vậy.

Công an tỉnh Khánh Hoà vào ngày 8/6 đã tiến hành khám xét chỗ ở và bắt tạm giam ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi) và ông Lê Đức Vinh (56 tuổi). Cả hai bị cáo buộc tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229 Bộ Luật Hình sự.

Ông Thắng là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Lê Đức Vinh là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Những sai phạm của hai ông Thắng và Vinh được xác định có liên quan tới dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung. Đây là hai trong số năm dự án được thực hiện trên núi Chín Khúc với diện tích của cả hai dự án lên đến hơn 500 ha. Theo báo Thanh Niên, việc tỉnh Khánh Hoà cấp phép cho nhiều dự án xây dựng tại khu vực núi Chín Khúc đã khiến dư luận bức xúc, vì khu vực núi bị băm nát, ảnh hưởng đến môi trường.

Vào năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hoà đã xác định các dự án tại núi Chín Khúc được triển khai qua nhiều giai đoạn, kéo dài và có nhiều thiếu sót trong quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường.

Cũng trong ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Khánh Hoà đã tiến hành khám xét chỗ ở và bắt tạm giam ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh.

Trước đó, vào ngày 20/5, Công an tỉnh Khánh Hoà đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Đào Công Thiên – nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh. Hai ông Thiên và Thái dược xác định có liên quan đến vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại số 1 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang. Vụ án đã bị Công an tỉnh Khánh Hoà khởi tố hôm 30/3.