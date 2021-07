“Hạ cánh nơi anh” dẫn đầu danh sách phim truyền hình Hàn hay nhất mọi thời

Tác phẩm “Hạ cánh nơi anh” (tựa Anh: “Crash Landing on You”) đang đứng số một trong cuộc bình chọn những phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại trên trang web Ranker.com.

Cuộc bình chọn được tổ chức từ giữa tháng 6/2021, bao gồm 40 tựa phim khác nhau cùng tham gia tranh tài, trong đó có “Hạ cánh nơi anh”. Tính đến hiện tại, cuộc bình chọn này ghi nhận hơn 141.000 người tham gia với khoảng 1,7 triệu phiếu bầu.

Trang web Ranker.com trực thuộc công ty truyền thông Ranker có trụ sở ở Los Angeles (Mỹ), cung cấp bảnh xếp hạng về nhiều lĩnh vực như phim ảnh, thể thao, thương hiệu, ẩm thực, phong cách sống… Trong báo cáo công bố tháng 7/2020, Ranker.com ghi nhận 40 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Dữ liệu từ trang web này thường được các doanh nghiệp sử dụng như một công cụ tìm hiểu thị hiếu khách hàng.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là bộ phim truyền hình “Hạ cánh nơi anh” (Crash Landing on You). Phim lên sóng vào năm 2019, đạt rating cao, tạo nên cơn sốt ở Nam Hàn và các nước châu Á. Tác phẩm kể về chuyện tình xuyên biên giới giữa nữ tài phiệt Hàn Quốc Yoon Se Ri (Son Ye Jin đóng) và chàng quân nhân Bắc Hàn Ri Jung Hyeok (Hyun Bin).

Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng là “Người tình ánh trăng” (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo). Bộ phim trình làng năm 2016, lấy ý tưởng từ bộ truyện ”Bộ Bộ Kinh Tâm” của Trung Quốc, khắc hoạ “cuộc chiến” tình yêu và quyền lực giữa các hoàng tử nước Cao Ly.

Bộ phim “Yêu tinh” (Guardian: The Lonely and Great God hay Goblin) ra mắt năm 2016, đang giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của chàng yêu tinh bất tử Kim Shin do tài tử Gong Yoo đóng.

Góp mặt trong top-10 còn có bộ phim “Hậu duệ mặt trời” (Descendants of the Sun).