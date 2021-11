Giá xăng sút giảm mạnh vì nguy cơ của loài covid biến thể Omicron

Toronto: Lo âu vì nguy cơ của sự lan tràn loại covid biến thể Omicron, sẽ dẫn đến hàng loạt những cuộc phong tỏa ở nhiều nước trên thế giới, và dẫn đến sự sút giảm của số lượng xăng dầu, khiến giá xăng đã sút giảm mạnh ở Canada trong ngày chúa nhật 28 tháng 11.

Trong 1 ngày giá xăng đã sút giảm 10 xu một lít ở vùng đại thủ phủ Toronto: sút giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 2009 cho đến nay.

Theo ông Dan Mc Teague, chủ tịch của tổ chức tham vấn The Canadians for Afforddable Energy nói là giá xăng trung bình trên toàn Canada đã xuống còn $1.32 một lít, nhưng ông cũng tiên đoán là giá xăng sẽ gia tăng trở lại vào giữa tuần tới.

Giá dầu thô cũng giảm theo vì cùng với những lo ngại về loại covid biến thể Omicron.

Giá dầu thô trên thị trường dầu khí thế giới sút giảm 13.1 phần trăm và còn ở mức 68.15 Mỹ kim một thùng, so với mức trên 80 Mỹ kim một thùng trong những tháng trước.

Trong ngày chúa nhật 28 tháng 11, giá 1 lít xăng ở tỉnh bang Alberta là $1.377 và $1.558 một lít xăng ở thành phố Vancouver.

Giá một lít xăng ở vùng đại thủ phủ Toronto là $1.33 và nơi có giá xăng cao nhất Canada là tỉnh bang Newfoundland với giá xăng lên đến $1.58 một lít..