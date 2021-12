Giá nhà ở Toronto tiếp tục gia tăng đến một kỷ lục mới: giá những căn condo tăng mạnh nhất.

Toronto: Nền kỹ nghệ địa ốc Canada vẫn tiếp tục phát triển mạnh, cho dù có những lo âu về sự lây truyền của những loài vi rút biến thể.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 3 tháng chạp của hiệp hội những nhà địa ốc Toronto thì số lượng nhà bán được cũng như giá nhà bán ở vùng đại thủ phủ Toronto tiếp tục gia tăng.

Trong tháng 11 vừa qua, số lượng nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto là 9,017 căn, gia tăng so với con số 8,728 căn bán được trong tháng 10 trước đó.

Giá nhà bán ở vùng đại thủ phủ Toronto đã lên đến một kỷ lục mới: giá trung bình một căn nhà ở vùng đại thủ phủ, bao gồm tất cả mọi loại nhà, đã lên đến $1,163,323 trong tháng 11, gia tăng 22 phần trăm so với giá trung bình $955,889 một căn vào tháng 11 năm ngoái 2020.

Theo người phát ngôn viên của hiệp hội những nhà địa ốc Toronto thì giá của tất cả các loại nhà đều gia tăng vì mức cung không đủ cho mức cầu, và giá của những căn condos đã gia tăng mạnh nhất.

Nhiều yếu tố giúp cho giá nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto tiếp tục tăng lên đến đỉnh: mức lãi suất nợ nhà thấp, người ta có thể làm việc tại gia, và vì không chi tiêu nhiều cho các chi phí du lịch, đi lại…v.v. cho nên số người có khả năng mua nhà nhiều hơn.

Theo ông Jason Mercer, phân tích gia trưởng của hiệp hội những nhà địa ốc Toronto thì hai loại nhà bán chạy nhất là những căn condos và những căn townhouse, vì giá cả vẫn còn tương đối rẻ hơn những căn nhà độc lập hay bán độc lập.

Nếu tính riêng rẽ thì giá trung bình một căn condos trong vùng đại thủ phủ Toronto là $715,104, so với giá một căn townhouse là $962,044 và giá một căn nhà độc lập trên 1.5 triệu dollars.

Riêng trong thành phố Toronto và vùng phụ cận có mã số điện thoại 416 thì giá trung bình một căn nhà độc lập là 1.8 triệu dollars, một căn townhouse là $981,759 và giá một căn condos là $745,951.