Giá nhà ở Mỹ tiếp tục tăng tới mức kỷ lục trong vòng 3 tháng liên tiếp

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 1 tháng 9, giá nhà ở Mỹ tiếp tục gia tăng tới những kỷ lục mới trong vòng 3 tháng qua.

Theo chỉ số nhà cửa, the S&P CoreLogic Case Shiller Home Price Index, thì giá nhà ở Mỹ trong tháng 6 năm nay 2021, đã gia tăng 18.6 phần trăm trong vòng 1 năm.

Như thế trong vòng 3 tháng qua , giá nhà ở Mỹ đã tiếp tục leo thang lên đến những kỷ lục mới, và đây là lần đầu tiên xảy ra trong kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ trong vòng 30 năm qua.

Theo nhận định của ông Craig Lazzara, giám đốc của công ty đầu tư ở New York thì sự gia tăng mạnh mẽ của nền kỹ nghệ địa ốc Mỹ là do trong thời đại dịch, những người đang ở trong các chúng cư trong các thành phố đã ra ngoài tìm mua nhà ở các khu ngoại ô, vì trong thời đại dịch, đa số người ta có thể làm việc tại gia, không cần ở trong thành phố và không cần ở gần chỗ làm.

Những người muốn mua nhà đã phải cạnh tranh, phải trả giá cao hơn giá bán với hy vọng mua được nhà.

Giá nhà đã gia tăng trên tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ mà dẫn đầu với giá nhà gia tăng với tỷ lệ cao nhất là 5 tiểu bang Idaho, Utah, Arizona, Montana và Rhode Island.

Trong 3 tháng mùa xuân, sự gia tăng giá nhà ở Mỹ đã giảm cường độ, nhưng theo các chuyên gia thì giá nhà sẽ gia tăng trở lại trong những tháng mùa thu sắp tới, vì mức lãi suất nợ nhà vẫn còn quá thấp và số lượng nhà tung ra bán trên thị trường không có nhiều: mức cung không đủ cho mức cầu.