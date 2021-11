Giá cà phê gia tăng mạnh trên thị trường thế giới

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 12 tháng 11, thì giá cà phê loại Arabica ở Hoa Kỳ đã lên đến mức $2.235 một cân Anh tại New York, gấp đôi giá cà phê trong năm ngoái 2020 và giá ở mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Theo đài BNN Bloomberg thì có nhiều lý do khiến giá cà phê gia tăng lên đến đỉnh:

-Nguồn cung cấp hạt cà phê từ Ba Tây và Việt Nam bị đình trệ vì covid.

-Việc vận chuyển cà phê cũng gặp khó khăn vì thiếu nhân công.

– Thời tiết xấu gây những thiệt hại cho các nông trại trồng cà phê.

– Giá phân bón, dầu xăng.. gia tăng.

Giá hạt cà phê gia tăng sẽ kéo theo sự gia tăng giá bán cà phê bột ở các siêu thị và ngay ở các hệ thống các tiệm bán cà phê như StarBucks, Tim Hortons…

Ba Tây và Việt Nam là hai quốc gia sản xuất cà phê nhiều nhất thế giới.