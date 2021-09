Giá bánh Trung Thu tăng gấp đôi thời đại dịch

Toronto: Tết Trung Thu lại về trong thời đại dịch covid, nhưng không như 2 năm trước mà hoàn toàn không có những cuộc lễ hội ăn mừng ngày Trăng Tròn trong tháng 9, năm nay đã có những lễ hội ăn mừng và đông đảo và sầm uất nhất vẫn là ở Little Saigon ở tiểu bang California.

Thời đại dịch giá cả mọi thứ hàng hóa đều gia tăng, kể cả những bánh trung thu.

Tại vùng đại thủ phủ Toronto thì trong những năm trước thời đại dịch, giá 1 hộp bánh trung thu 4 chiếc thay đổi từ mức $20 lên đến $50 một hộp.

Nhưng mùa trung thu năm nay, giá cả đã gia tăng gấp đôi, một hộp bánh trung thu ăn được phải từ $80 một hộp trở lên.

Mùa Trung Thu năm nay, các công ty làm bánh Trung Thu ở Trung quốc được dịp phát tài: nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu ở nhiều quốc gia đã tạm đóng cửa và nhu cầu nhập cảng bánh trung thu từ Trung quốc gia tăng.

Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 20 tháng 9, thì số bánh trung thu mà Trung quốc xuất cảng ra nước ngoài gia tăng 70 phần trăm trong năm nay so với những năm trước đó.

Các công ty Trung quốc đã xuất cảng hàng trăm tấn bánh trung thu từ hai tháng trước ngày tết Trung Thu, đến các nước như Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Đại Lợi..

Số thương vụ bán bán trung thu ở Trung quốc cũng gia tăng từ mức 13.18 tỷ nhân dân tệ vào năm 2015 lên đến 21.8 tỷ nhân dân tệ trong năm nay 2021.

Tại Little Saigon ở thành phố Westminster, thì sau gần hai năm không có những cuộc hội hè thì năm nay cộng đồng người Việt đã mừng tết Trung Thu một cách long trọng và náo nhiệt hơn.

Giá cả những loại bánh trung thu gia tăng trung bình 30 phần trăm.

Cô Tú Nguyễn một cư dân ở thành phố Westminster nói là giá một cái bánh trung thu nhân thập cẩm ở Little Saigon trước đây khoảng 7 Mỹ kim một chiếc thi bây giờ phải mua với giá 13 Mỹ kim .

Tại tiệm bánh KG Bakery ở thành phố Los Angeles thì theo lời ông Huỳnh Văn Quang kể lại là có nhữnng ngày từ 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều, khách hàng xếp hàng dài chờ mua bánh trung thu.

Ông Quang cũng nói là năm nay ông bán được nhiều bánh trung thu hơn những năm trước.