Elton John lùi chương trình lưu diễn do vấn đề sức khỏe

Nam danh ca Elton John đã thông báo hoãn thời điểm thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu và Mỹ mang tên “Farewell Yellow Brick Road” do phải chịu phẫu thuật hông.

Ca sĩ 74 tuổi này cho biết: “Dịp cuối kỳ nghỉ hè vừa qua, tôi đã có phần luống cuống và bị ngã trên một bề mặt cứng. Tôi bị đau ở vùng hông kể từ đó, cảm giác rất khó chịu. Mặc dù đã được trị liệu nhưng cơn đau vẫn dai dẳng và tôi di chuyển ngày càng trở nên khó khăn”.

Theo kế hoạch, Elton John sẽ khởi động lại chuyến lưu diễn chia tay sự nghiệp ca hát của mình vào ngày 28/9 tại Copenhaghen (Đan Mạch). Nhưng với những diễn biến trên, thời điểm tái tục sẽ lui lại tới sang năm, dự trù là tháng 1/2022 tại New Orleans (Mỹ).

Chuyến lưu diễn ‘Farewell Yellow Brick Road’ này vốn đã bắt đầu từ năm 2018, nhưng buộc phải tạm ngừng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tháng 6 vừa qua, Elton John đã bổ sung kế hoạch lưu diễn này với 31 buổi biểu diễn tại các sân vận động trên khắp nước Mỹ, Vương quốc Anh và châu Âu vào năm 2022, theo đó sự kiện chia tay của ông sẽ kéo dài tới tháng 5/2023.

Elton John cũng đang chuẩn bị phát hành một album âm nhạc mới mang tên ‘The Lockdown Sessions’, trong đó các ca khúc được thu âm trong thời gian phong tỏa vì dịch Covid-19. Ngoài Stevie Wonder, tham gia cùng nghệ sĩ người Anh này trong album mới còn có nhiều tên tuổi lớn khác của làng âm nhạc thế giới như Gorillaz, Miley Cyrus, Dua Lipa, Nicki Minaj, Stevie Nicks, Lil Nas X hay Eddie Vedder…

Album The Lockdown Sessions sẽ được phát hành vào ngày 22/10 tới. Theo tiết lộ của Elton John, trong album này sẽ có cả phiên bản It a Sin của nhóm nhạc Pet Shop Boys do ông phối hợp thực hiện cùng Years & Years và bản cover ca khúc Nothing Else Matters của Metallica với giọng hát của Miley Cyrus.