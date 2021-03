Du khách Mỹ ào ào đến khu nghỉ mát Cancun!

In

Cancun, Mễ Tây Cơ: Theo bản tin của báo USA Today phổ biến hôm thứ bảy ngày 20 tháng 3, thì số du khách đến những nơi nghỉ mát ở thành phố Cancun, Mễ Tây Cơ đã đông đảo chẳng thua gì thời trước khi có đại dịch.

Phòng đợi của quán rượu The Fiesta American ở thành phố Cancun, đông đến nỗi mà khách hàng phải đứng chứ không có chỗ ngồi, trong thời gian có cuộc trình diễn nhái theo chương trình Michael Jackson ngay sau giờ ăn chiều.

Phần lớn những khách trong quán là những du khách Mỹ, và họ hầu như không đeo khẩu trang, ôm nhau nhảy theo điệu nhạc.

Trong thời gian nghỉ đông của các trường đại học Mỹ ( March Break), hàng ngàn sinh viên Mỹ đã đến Cancun cũng như các địa điểm nghỉ mát khác ở Nam Mỹ, nơi mà việc cấm đoán không khắc nghiệt như ở Hoa Kỳ.

Hai ông bà Nia và Lake Akinkrube ở tiểu bang Virginia, đã dẫn ba đứa con và bà mẹ đến Cancun mà theo bà Nia thì họ đến Cancun để có một thời gian nghỉ, tránh những suy thoái tâm thần.

Bà Dallas Farmham và đứa con gái Katie ở tuổi teen, đã không đi du lịch tàu đại dương trong năm ngoái vì covid, đã đến Cancun trong tháng 3 năm nay, để có những ngày nghỉ mà họ đã bị mất từ năm ngoái. Cô Katie cũng nói là cô ta quá buồn chán vì phải sống tại gia trong bao nhiêu tháng qua

Cancun là một trong những thắng cảnh được du khách chiếu cố đông đảo theo như những tường trình của tổ chức tham vấn du lịch Trip Advisor.

Cancun với cát trắng và biển xanh và với giá cả tương đối không quá đắt là nơi thu hút du khách hàng năm. Năm nay người ta xem Cancun như là một nơi nghỉ mát lý tưởng nhất là cho những người Mỹ đã được chủng ngừa covid.

Theo những ước tính của hội đồng du lịch thành phố Cancun thì trong tháng 3 năm nay, có khoảng 300 ngàn du khách Mỹ đến Cancun, cao hơn con số 222,731 du khách Mỹ đến Cancun trong tháng 3 năm ngoái , nhưng thấp hơn con số 464,569 du khách Mỹ đến Cancun trong tháng 3 năm 2019, năm trước khi có đại dịch xảy ra.

Đại khách sạn The Grand at Moon Palace , với 1,300 phòng sang trọng, mới khai trương trở lại và đã quảng cáo chương trình khuyến mãi: trả tiền ở 1 tuần, thì được ở thêm tuần thứ nhì miễn phí.

Giá cả cũng hết sức rẻ: bà Harmony Godsey, một y tá ở thành phố Indianapolis đã di du lịch Cancun cùng 5 người bạn khác, với giá bao toàn thể cho chuyến du lịch gồm tiền máy bay khứ hồi, 4 đêm trong khách sạn gồm cả những bữa ăn thịnh soạn và rượu uống thả cửa, mà chỉ tốn có 850 Mỹ kim một đầu người.

Du khách đến Cancun không buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài bãi biển hay ở các hồ tắm trong các khách sạn, cũng như trong các nhà hàng, quán rượu hay các tiệm buffets.