Đốt pháo hoa không đúng cách có thể trở thành tội phạm

Những người hâm mộ hockey muốn thể hiện sự ủng hộ bằng cách đốt chất nổ ở trung tâm thành phố Montréal nên biết rằng những gì họ làm là vi phạm pháp luật.

Luật thành phố quy định rằng pháo hoa buộc phải nằm trong khoảng cách an toàn 30 thước “giữa pháo hoa, khán giả và bất kỳ tòa nhà nào”.

Phát ngôn nhân Fabienne Papin của Dịch vụ an ninh phòng cháy Montréal (SIM) cho biết: “Cấm sử dụng pháo hoa trên lãnh thổ đô thị mà không có sự cho phép trước của SIM. Tất cả những người vi phạm đều phải chịu tiền phạt về vấn đề này. Cảnh sát SPVM đang làm việc với SIM để giảm bớt việc sử dụng trái phép pháo hoa trên lãnh thổ Montréal”.

Quy định nói rõ rằng “pháo hoa không được phép bay hoặc nổ phía trên khán giả”.

Phát ngôn nhân cảnh sát Montreéal, Jean-Pierre Brabant cho biết các cuộc tuần tra sẽ được thực hiện vào những đêm diễn ra các trận đấu để tịch thu pháo hoa và biên vé phạt cho những người không tuân thủ luật lệ.

Brabant nói rằng các vé phạt có thể trở cáo buộc, nếu có vấn đề gì xảy ra. Ông nói: “Họ cũng có thể phải đối mặt với cáo buộc cẩu thả nếu họ làm tổn thương ai đó. Đó có thể là một hành động tội phạm nếu có vấn đề gì xảy ra”.

Các quy định được liệt kê trên trang web của SIM cũng đề nghị nên có nước gần đó và pháo hoa đã qua sử dụng nên được cho vào một xô nước.

Các quy định khác bao gồm:

-Người đốt pháo hoa phải từ 18 tuổi trở lên.

-Chọn một địa điểm rộng rãi, thông thoáng, cách xa mọi chướng ngại vật phía trên. Khán giả phải ở bên ngoài vòng đai an toàn.

-Các kỹ thuật viên trình diễn phải nắm rõ tất cả các hướng dẫn liên quan đến pháo hoa và họ phải tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn.

-Nên sử dụng nền tốt để đặt pháo hoa, chẳng hạn như xô, hộp hoặc xe cút kít đầy đất hoặc cát.

-Cấm cầm pháo hoa đang đốt hoặc sắp đốt trên tay.

-Không đốt pháo hoa trong điều kiện có gió hoặc nếu dự báo có bão.

-Có sẵn ít nhất hai bình chữa cháy xách tay loại 2A.

Thiên Kim (Theo CTV)