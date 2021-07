Đoàn phim “Nàng tiên cá” có 15 người dương tính với biến thể Delta

Ngày 24/6, Disneyland News Today đưa tin theo thông báo mới nhất, đã có ١٥ người làm việc ở phim trường “The Little Mermaid” live – action (Nàng tiên cá phiên bản người đóng) nhận kết quả dương tính với chủng mới của Covid-19 – biến thể Delta.

Hiện tại, những người này đang ghi hình ở Sardinia (thuộc khu tự trị của Ý, là một trong những hòn đảo lớn nhất vùng Địa Trung Hải). Thông tin này đã được xác nhận bởi tờ Corriere Della Sera (Ý).

Hiện tại, chưa có danh tính cụ thể của những người nhiễm bệnh. Tuy nhiên, truyền thông nhận định rằng chắc chắn việc ghi hình “The Little Mermaid” sẽ phải trì hoãn cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Theo Corriere Della Sera, “Cho dù người đó là ai, đạo diễn Rob Marshall, diễn viên Halle Bailey hay Javier Bardem, thì phim vẫn phải tạm ngừng ghi hình”.

Biến thể Delta lần đầu xuất hiện tại Ấn Độ. Tổng thống Mỹ từng đưa ra cảnh báo loại biến chủng này khiến những người không tiêm vaccine dễ mắc bệnh hơn. Ông nói: “Đó là biến chủng dễ lây nhiễm hơn, có khả năng gây thiệt mạng cao hơn và đặc biệt nguy hiểm với người trẻ”.

Trong khi đó, thủ tướng Do Thái Naftali Bennett nhận định: “Biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới, với tỷ lệ lây nhiễm lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta từng biết”.