Do Thái có tân thủ tướng

Jerusalem: Trong hôm thứ bảy ngày 12 tháng 6, quốc hội Do Thái đã biểu quyết chấp thuận sự thành lập một chính phủ mới, bao gồm dân biểu của nhiều đảng nhỏ trong quốc hội.

Việc biểu quyết chấp thuận một chính quyền mới, cũng là lời cáo chung của chính quyền đương nhiệm trong 12 năm qua, dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Tân thủ tướng là ông Naftali Bennett, từng là đồng minh của cựu thủ tướng Netanyahu, sẽ lãnh đạo một tân chính quyền bao gồm thành viên của 8 đảng nhỏ trong quốc hội Do Thái. Người ta cho là một chính quyền do sự kết hợp của những đảng nhỏ có khuynh hướng khác nhau có thể sẽ không đứng vững lâu dài?

Trong khi đó cựu thủ tướng Netanyahu vẫn là thủ lãnh của đảng đối lập Likut trong quốc hội Do Thái.

Cựu thủ tướng Netanyahu là thủ tướng nắm quyền lâu nhất của Do Thái và mới đây đã đưa Do Thái vào cuộc chiến với dân quân Palestine trong bán đảo Gaza mà ông đã bị chỉ trích là đã cho dùng quá nhiều vũ lực để phá hủy những hệ thống địa đạo, cơ sở của dân quân Palestine Hamas.

Tuy bị mất chức, nhưng cựu thủ tướng Netanyahu đã lạc quan là chính quyền hiện tại của Do Thái bao gồm 8 đảng nhỏ, sẽ không tồn tại lâu và ông sẽ quay lại nắm quyền trong một ngày sắp tới?