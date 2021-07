DeKalb County thuê mướn các phụ tá dân sự để giải quyết các vụ kêu cứu không bạo động

Ty Cảnh Sát DeKalb County từ nay sẽ có thêm những nhân viên dân sự để hỗ trợ các nhân viên công lực khi đáp ứng những cú gọi cảnh sát đến can thiệp những vụ không bạo động. Theo lời của Cảnh Sát Trưởng Mirtha Ramos, đó là những Phụ Tá Phục Vụ Cộng Đồng (Community Service Aides, CSA) có trách nhiệm giải quyết những cú gọi của người dân đến cảnh sát nhờ can thiệp trong những vấn đề không nghiêm trọng và bạo động. Và điều này sẽ giúp cho các nhân viên cảnh sát có thể rảnh tay hơn để đối phó với những cú gọi cho các tình huống nguy kịch hoặc cấp bách hơn.

Những phụ tá dân sự này sẽ giải quyết những cú gọi cảnh sát để nhờ can thiệp vào những vụ như trộm cắp, trở ngại lưu thông, đập cửa kính xe hơi, cư dân bị quấy rầy hoặc những lời than phiền về thú vật v.v. Họ sẽ mặc đồng phục khác với các cảnh sát viên, và sẽ đi trên các xe tuần cảnh riêng biệt. Trong số khoảng 30,000 cú điện thoại gọi đến cơ quan cảnh sát mỗi tháng, tính trung bình có khoảng 2,300 cú gọi điện thoại được coi là trong tình trạng có mức hiểm nguy thấp.

Sự hiện diện của các phụ tá dân sự này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân, bởi vì trong nhiều trường hợp, người dân phải chờ đợi rất lâu trên điện thoại để ngóng chờ các cảnh sát viên đến hiện trường, rồi sau đó lại bất ngờ xảy đến những cú gọi điện thoại cho những vụ nguy kịch hơn khiến cho các cảnh sát viên có thể hủy bỏ vào giờ chót chuyến đi theo dự trù để giải quyết những vụ có ưu tiên hơn.

Những phụ tá dân sự CSA này sẽ phải trải qua một khóa thụ huấn 280 giờ, và học các thủ tục để viết các báo cáo hoặc lập biên bản, lấy dấu tay, học các phương pháp để tự vệ cũng như biết thêm về sức khỏe tâm thần. Hai nhân viên đầu tiên sẽ bắt đầu làm việc vào tháng 9, và nếu như mọi sự diễn tiến tốt đẹp, Ty Cảnh Sát sẽ thuê mướn thêm nhiều nhân viên khác trong tương lai.