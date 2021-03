Daniel Radcliffe đóng vai phản diện trong phim hài của Sandra Bullock

Tài tử người Anh sẽ thủ vai phản diện trong “The Lost City of D”. Phim có sự tham gia của Sandra Bullock và Channing Tatum trong các vai chính.

Theo Variety, Daniel Radcliffe là cái tên mới nhất góp mặt trong phim phiêu lưu – hài hước “The Lost City of D” do Paramount Pictures sản xuất. Tài tử người Anh sẽ đảm nhận vai trò phản diện trong lần trở lại này.

Phim kể về một nữ văn sĩ ẩn dật (Bullock) và chuỗi sự kiện ký tặng sách oái oăm của cô. Trên hành trình, nhân vật của Bullock luôn tỏ thái độ thù địch với người mẫu nam chụp ảnh bìa sách cho mình (Tatum).

Tuy nhiên, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn khi cô và anh bị cuốn vào một âm mưu bắt cóc. Cuộc chạy trốn nghẹt thở xuyên rừng già giúp họ hiểu ra đời thực còn vô vàn ngả rẽ bất ngờ và lãng mạn hơn nhiều so với câu chữ trên trang sách.

Trước “The Lost City of D”, Daniel Radcliffe từng thủ vai phản diện trong một số tác phẩm, nổi bật là “Now You See Me 2”. Anh hiện góp mặt trong bộ phim truyền hình “Miracle Workers” của TBS. Loạt phim đã ra mắt được ba mùa.

The “The Lost City of D” do Adam và Aaron Nee đạo diễn từ kịch bản của Dana Fox. Sandra Bullock tham gia sản xuất phim thông qua công ty Fortis Films cùng 3dot Productions của Liza Chasin.