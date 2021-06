Danh ca Bob Dylan công bố buổi hòa nhạc trực tuyến “Shadow Kingdom”

Ngôi sao Vin Diesel của loạt phim hành động tốc độ “Fast & Furious” đã xác nhận xuất hiện trong phần Avatar tiếp theo của đạo diễn James Cameron qua một bài đăng trên Instagram.

Đạo diễn James Cameron đã lên kế hoạch cho hai phần tiếp theo của Avatar. Trước đó ông từng tuyên bố rằng lần trở lại thế giới Pandora sắp tới sẽ khám phá “những phần chưa từng thấy trước đây” chủ yếu lấy bối cảnh dưới nước.

Từng đạo diễn các phim như The Abyss (1989) và Titanic (1997), James Cameron không lạ gì với việc quay phim dưới nước. Tuy nhiên, ông cho biết những phần tiếp theo của Avatar có thể là những cảnh quay thử thách nhất trong sự nghiệp làm phim của mình.

James Cameron nói với trang tin Collider: “Về cơ bản, bất cứ khi nào bạn quay dưới nước sẽ khó hơn gấp mười lần so với quay trên cạn. Vì vậy, chúng tôi đã đổ rất nhiều công sức, trí tưởng tượng, công nghệ cao vào công đoạn này. Chúng tôi mất khoảng một năm rưỡi để tìm ra cách tối ưu để thực hiện các cảnh quay”.

Phần lớn các cảnh quay dưới nước diễn ra trong hai phần Avatar tiếp theo và đang được quay ráo riết sau khi phải tạm ngưng do dịch Covid-19 từ đầu năm 2020. Phần thứ 4 và 5 của Avatar đã được lên kịch bản, dự trù ra rạp lần lượt vào năm 2024, 2025. James Cameron bảo đảm với khán giả rằng “Avatar 2” được chờ đợi từ lâu sẽ ra rạp đúng lịch trình, bắt đầu khởi chiếu vào tháng ١٢/2021.

“Avatar 2” với diễn xuất của phần lớn dàn diễn viên ở phần đầu gồm Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Dàn diễn viên mới bổ sung bao gồm Kate Winslet, Oona Chaplin và Vin Diesel. Trên thực tế, có thông tin tiết lộ Kate Winslet buộc phải trải qua rất nhiều thời gian để hoàn thành vai diễn mới của mình: cô học cách nín thở dưới nước trong 7 phút đáng kinh ngạc.

Về phần Vin Diesel, Avatar là dự án tiếp theo sau Fast&Furious. Anh cho biết: “Tôi đã làm việc với James Cameron, rất yêu quý ông cũng như những cuốn phim ông thực hiện. Giờ tôi đủ chắc chắn để khẳng định cả hai sẽ hợp tác trong những dự án Avatar sắp tới”.