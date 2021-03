Đài CBS chi 7 triệu Mỹ kim phát sóng phỏng vấn Harry – Meghan

In

Đài truyền hình CBS trả phí bản quyền hơn 7 triệu Mỹ kim để phát sóng cuộc phỏng vấn của Oprah Winfrey với Harry và Meghan.

Cuộc phỏng vấn dài 2 tiếng được phát sóng vào 7/3 trên kênh CBS Sunday, sau chương trình “60 Minutes” nổi tiếng của đài này. Đây là một trong những chương trình buổi tối có tỷ lệ người xem lớn nhất nước Mỹ.

Chương trình phỏng vấn do Harpo Productions của Oprah Winfrey thực hiện. Phát ngôn viên của vợ chồng Harry cho biết hai người không nhận thù lao cho cuộc phỏng vấn này.

CBS rao giá 325.000 Mỹ kim cho 30 giây quảng cáo trong suốt buổi phát sóng, gấp đôi giá bình thường. Harpo Productions cũng mời chào kênh ABC của Comcast và kênh Walt Disney của hãng Walt Disney.

Winfrey có quan hệ thân thiết với CBS. Bà từng làm việc một thời gian ngắn trong đội ngũ “60 Minutes” và là bạn lâu năm với người dẫn chương trình Gayle King của CBS News. Ngoài ra, CBS còn sở hữu công ty phát sóng chương trình trò chuyện ban ngày của Winfrey.

Sau khi quyết định rời hoàng gia năm ngoái, Công tước và công nương xứ Sussex chuyển tới Montecito, California và tập trung vào nhiều dự án phát triển nội dung âm thanh và video, bao gồm hợp đồng 5 năm ký với Netflix định giá khoảng 100 triệu Mỹ kim. Hai người không còn nhận trợ cấp từ Thái tử Charles hoặc tiền thuế của người dân Anh.

Trong khi đó, thẩm phán tòa án cấp cao Anh hôm 5/3 phán quyết phần thắng dành cho Nữ công tước xứ Sussex trong cuộc chiến pháp lý về quyền riêng tư của cô nhằm vào Associated Newspaper Ltd (ANL), nhà xuất bản Mail on Sunday và Mail Online.

Theo phán quyết, Mail on Sunday phải đăng tuyên bố trên trang nhất chiến thắng của Meghan và đăng thông báo trên trang ba thừa nhận tờ báo “vi phạm bản quyền” khi đăng thư tay Meghan viết cho cha.

Mail Online cũng đã được yêu cầu đăng tuyên bố trên trang chủ trong một tuần cùng liên kết dẫn đến toàn bộ phán quyết.

Thẩm phán cũng tuyên bố ANL “đã sử dụng sai thông tin cá nhân và vi phạm bản quyền” của Meghan.

Meghan khởi kiện ANL tháng 10/2019 vì công bố bức thư cô gửi cho người cha Thomas Markle tháng 8/2018. Cô khẳng định 5 bài báo được xuất bản tháng 2/2019 sử dụng sai thông tin cá nhân, vi phạm bản quyền của cô và vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu.