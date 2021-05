Cộng đồng người Việt ở thành phố Calgary khởi sự xây cất công viên của cuộc Hành Trình Tìm Tự Do.

Calgary: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 30 tháng 4, thì cộng đồng người Việt ở thành phố Calgary, tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 46, bằng việc làm lễ khánh thành việc xây cất một đài tưởng niệm dành cho những người đã chết trong cuộc “hành trình tìm tự do” sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.

Theo bà Anne Marie Phạm của cộng đồng người Việt ở thành phố Calgary thì việc đặt tên đài tưởng niệm là ” Cuộc Hành Trình Tìm Tự Do” vì không những là sự tôn vinh lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người Việt tỵ nạn, mà còn là một lời cảm ơn của cộng đồng người Việt đến Canada, nơi đã mở cửa đón nhận những người tỵ nạn này.

Công viên ” Hành Trình Tìm Tự Do” ( the Journey to Freedom Park) tọa lạc trên đường International Avenue trong thành phố Calgary và là nơi có rất nhiều các cơ sở thương mại của những người Việt.

Con đường International Avenue cũng được xem như là ” thủ đô ” về ăn uống và văn hóa của thành phố Calgary.

Ông Naheed Nenshi, thị trưởng thành phố Calgary nói là ngày lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất công viên Journey to The Freedom đã gây cho ông nhiều cảm xúc, vì ông cũng sống trong khu vực.

Ông thị trưởng cũng nói là ông rất cảm phục những người Việt trong cuộc hành trình gian nan vất vả trong cuộc đi tìm tự do.

Ông thị trưởng Nenshi là viên thị trưởng có đạo Hồi đầu tiên trong một thành phố lớn ở Canada và Hoa Kỳ.

Ông Nenshi năm nay 49 tuổi, sinh quán ở thành phố Toronto, sau khi bố mẹ ông di dân từ xứ Tanzania, Phi Châu. Ông tốt nghiệp trường đại học Calgary và trường đại học Havard, Hoa Kỳ.

Ông đã làm thị trưởng thành phố Calgary 3 nhiệm kỳ và tuyên bố là sau khi nhiệm ký thứ ba chấm dứt vào cuối năm nay, ông sẽ không ra tranh cử nữa.

Công viên Hành Trình Tìm Tự Do dự trù sẽ hoàn tất vào mùa hè năm tới 2022.