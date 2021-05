Chủ tịch Marvel nhận lỗi “tẩy trắng” nhân vật gốc Á

Kevin Feige – chủ tịch Marvel – thừa nhận sai lầm khi biến nhân vật gốc Á The Ancient One thành người da trắng trong phim “Doctor Strange”.

Ngày 19/5, trong bài phỏng vấn của tạp chí Men’s Health, ông Feige nói: “Chúng tôi từng nghĩ là sáng tạo và khôn ngoan khi không khai thác hình ảnh một pháp sư thượng cổ người gốc Á. Sự việc là lời cảnh tỉnh. Rõ ràng, chúng tôi vẫn có thể tìm ra cách xây dựng nhân vật The Ancient One đầy mới mẻ với diễn viên châu Á”.

“Tẩy trắng” (whitewashing) là một khái niệm được dùng trong điện ảnh nhằm ám chỉ việc sử dụng người da trắng đóng các nhân vật bất kể chủng tộc, màu da. Năm 2016, phim “Doctor Strange” ra mắt và vấp phải làn sóng phản đối dữ dội khi chọn nữ diễn viên Tilda Swinton (một phụ nữ da trắng) vào vai The Ancient One. Theo nguyên tác truyện tranh, The Ancient One vốn là một ông nông dân già ở vùng núi Himalaya, Tây Tạng. Sau khi gặp Kaluu, ông biết đến thế giới huyền bí và tìm kiếm phương thức phép thuật hướng tới sự bất tử.

Trước làn sóng phản đối, đạo diễn Scott Derrickson từng xin lỗi và giải thích: “Ý tưởng ban đầu của tôi là xây dựng The Ancient One phiên bản nữ. Nhưng khi mường tượng nhân vật, ý nghĩ về Dragon Lady (hình tượng người phụ nữ châu Á quyền lực, quyến rũ nhưng độc đoán, dối trá, đáng khinh bỉ) bủa vây tâm trí tôi. Tôi sợ rằng suy nghĩ chủ quan đó sẽ làm hỏng cuốn phim”.

Sau khi thừa nhận sai lầm trong quá khứ, Kevin Feige khẳng định họ đã đổi mới tư tưởng khi sản xuất dự án “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” – tác phẩm điện ảnh về siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của Marvel. Lưu Tư Mộ (Simu Liu), một diễn viên đóng thế người Canada gốc Hoa, được chọn để đảm nhận vai chính.

Chủ tịch Marvel Studios nói: “Chúng tôi ngỏ lời mời Simu Liu hợp tác vì cảm thấy anh rất phù hợp với hình tượng Shang-Chi. Quan điểm của Marvel Studios hiện tại là những nghệ sĩ tuyệt vời sẽ làm nên chất lượng phim chứ không phải độ nổi tiếng của họ”.

Doctor Strange là tác phẩm thứ 14 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Marvel Comics. Chuyện phim kể về hành trình của Stephen Strange (Benedict Cumberbatch thủ vai), từ một bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng, ngạo mạn trở thành một pháp sư quyền năng. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim nhận điểm số 89% từ hơn 378 nhà báo, nhà phê bình.