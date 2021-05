Chris Pratt du hành thời gian trong phim mới

Tuần qua Amazon tung ra đoạn quảng cáo cho phim khoa học viễn tưởng “The Tomorrow War” có sự tham gia của Chris Pratt trong vai chính. Tài tử sinh năm 1979 hóa thân thành Dan Forester – giáo sư trung học được nhóm chiến binh từ tương lai chiêu mộ để tham gia bảo vệ Trái đất khỏi sự xâm lăng của sinh vật ngoài hành tinh. Nhóm lính chiến năm 2051 sẽ bao gồm Dan Forester (Chris Pratt) và cha của anh – ông Slade (J.K. Simmons) cùng nữ khoa học gia Yvonne Strahovski (Vicki Winslow)

“The Tomorrow War” do Zach Dean viết kịch bản, Chris McKay đạo diễn và Skydance Media đầu tư sản xuất. Ngoài Chris Pratt, dàn diễn viên của phim còn có Edwin Hodge, Sam Richardson, Betty Gilpin, Mary Lynn Rajskub, Jasmine Mathews và Ryan Kiera Armstrong. Theo Variety, Amazon đã bỏ ra 200 triệu Mỹ kim để mua bản quyền phân phối tác phẩm trên nền tảng phát trực tuyến Prime Video vào ngày 2/7 tới. Đây cũng là cuốn phim có chủ đề khoa học viễn tưởng đầu tiên của Chris McKay. Đạo diễn người Mỹ trước đây đã nhận nhiều lời khen khi cho ra mắt ‘The Lego Batman Movie’ vào năm 2017. Phần hậu truyện của ‘The Lego Batman Movie’ dự trù được tung ra vào năm 2022.

Chris Pratt được nhiều người biết với vai Star-Lord/Peter Quill trong các phim thuộc vũ trụ siêu anh hùng Marvel và loạt phim ‘Jurassic World’. Sau 20 năm gia nhập làng giải trí và sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể, tài tử 42 tuổi từng bước khẳng định vị trí trong nền công nghiệp điện ảnh Hollywood. Nam tài tử từng có cuộc hôn nhân 9 năm với Anna Faris và có một cậu con trai chung. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ vào năm 2018, Chris Pratt gặp gỡ rồi hẹn hò với Katherine Schwarzenegger – con gái của “Kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger và nữ nhà báo quyền lực Maria Shriver. Hai người kết hôn giữa năm 2019 và vừa đón con gái đầu lòng hồi tháng 8/2020.