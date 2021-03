CEO của Pfizer hủy chuyến thăm Do Thái do lo ngại dính dấp đến bầu cử

Albert Bourla, Giám đốc điều hành Pfizer đã hủy chuyến đi thăm Do Thái sau cáo buộc của một nhóm giám sát và luật sư hàng đầu của nước này rằng chuyến thăm của ông có thể ảnh hưởng bất hợp pháp đến cuộc bầu cử sắp tới đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Bourla trước đây dự trù tới Tel Aviv vào ngày 8/3, hơn 2 tuần trước cuộc bầu cử ngày 23/3.

Theo Jerusalem Post, nhóm Achrayut Leumit (Trách nhiệm Quốc gia) đã viết thư cho Bourla và Netanyahu lập luận rằng chuyến thăm sẽ vi phạm luật vận động bầu cử.

Trong thư, nhóm này cho biết: “Việc ông Bourla tham gia các sự kiện chụp ảnh với thủ tướng có thể cấu thành sự ủng hộ và tiếp tay cho chiến dịch bầu cử và là một hành vi phạm tội”.

Cũng theo Jerusalem Post, giới chức lãnh đạo của Achrayut Leumit, Oshi Elmaliach, đe dọa sẽ nêu vấn đề với Ủy ban Bầu cử Trung ương và cảnh sát Do Thái nếu chuyến đi tiếp tục.

Báo The Times of Israel cho biết Elmaliach cũng đã viết thư cho Bộ trưởng Tư pháp của Do Thái, nêu lên lo ngại rằng chuyến thăm có thể mang lại lợi ích cho Netanyahu.

Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelbilt đã phản hồi bằng cách nhắc lại những lo ngại này và thúc giục ông Netanyahu và Bộ trưởng y tế Do Thái xem xét lại chuyến đi.

Thoạt đầu có thông tin cho rằng chuyến đi bị hoãn vì Bourla và các thành viên trong phái đoàn của ông không được chích ngừa đầy đủ. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Channel 12, Bourla xác nhận rằng ông đã nhận được những lá thư yêu cầu hủy chuyến đi. Ông nói với đài truyền hình: “Công việc của tôi không phải là làm chính trị”.

Đài truyền hình Channel 12 của Do Thái cho biết chuyến đi hiện đã được sắp xếp lại vào cuối mùa xuân.

Do Thái hiện dẫn đầu thế giới về tiến độ chích ngừa Covid-19. Thành công một phần có thể là do Netanyahu đã nỗ lực mua vaccine từ rất sớm. Theo Times of Israel, Bourla nói rằng Netanyahu bị “ám ảnh” và đã gọi cho ông “30 lần” để bảo đảm một thỏa thuận. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự thành công của việc chích ngừa là dữ liệu lớn, hệ thống chăm sóc sức khỏe tập trung và xã hội hóa của Do Thái cũng như các chiến dịch thông tin công cộng về sự an toàn của vaccine.

