Cặp vợ chồng chống đối chủng ngừa covid trên youtube, vừa chết vì con vi rút quái ác này

Huntsville, Alabama: Theo những tin tức công bố hôm thứ bảy ngày 18 tháng 9, một cặp vợ chồng người Mỹ ở thành phố Huntsville, tiểu bang Alabama, là những kẻ liên tục chống việc chủng ngừa covid, vừa chết vì cob vi rút này trong những ngày qua: hai vợ chết cách nhau 3 tuần lễ.

Hai ông bà Dusty và Tristan Graham là những người chống đối việc chủng ngừa covid.

Họ mang những việc chống đối này lên kênh You Tube có tên là “Alabama Pickers”.

Kênh You Tube này cũng thu hút trên 10 ngàn khán giả xin ghi danh.

Hai ông bà Graham nói trên You Tube là “thuốc chủng ngừa covid thật sự không phải thuốc chủng” và ông Dusty cũng nói là ông ta sống chẳng hề hấn gì cả năm qua dù không chủng ngừa.

Tuy nhiên theo những thân nhân của hai ông bà này thì bà Tristan Graham đã chết vì covid vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, trong khi ông chồng phải dùng máy trợ thở cũng đã qua đời sau đó 3 tuần lễ.

Thân nhân của hai ông bà Graham đã thiết lập trương mục trên GoFundMe quyên tiền để cho chi phí ma chay của hai ông bà này và tính cho đến ngày thứ bảy 18 tháng 9, số tiền quyên góp được là 23 ngàn Mỹ kim.

Hai ông bà chết đi để lại 2 người con không có bảo hiểm y tế.