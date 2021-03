Cảnh sát vùng York phá vỡ một tổ chức trộm xe, đem ra bán ở nước ngoài.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 19 tháng 3, sở cảnh sát vùng York trong vùng đại thủ phủ Toronto vừa phá vỡ một tổ chức chuyên môn trộm xe trong vùng đại thủ phủ, và lén lút chuyển ra bán ở ngoại quốc.

Các cơ quan an ninh đã bắt giữ 18 nghi can, thâu hồi trở lại 73 những chiếc xe hơi đắt tiền bị bọn chúng ăn cắp mà trị giá của số xe hơi bị mất cắp này lên đến 4.5 triệu dollars.

Cuộc truy lùng có tên là chiến dịch Majestic đã kéo dài trong hai tháng và có sự trợ giúp của các lực lượng cảnh sát vùng Peel, vùng York và cảnh sát thành phố Toronto.

Các cơ quan an ninh đã xin lệnh lục soát 8 địa điểm ở vùng đại thủ phủ Toronto, và thành phố Brossard , tỉnh bang Quebec.

Các tổ chức băng đảng tội ác ở vùng đại thủ phủ Toronto và thành phố Montreal có liên quan đến việc trộm cắp những loại xe đắt tiền này.

Theo thám tử Scott Cresswell của sở cảnh sát vùng York thì ban ngày những tên băng đảng này đi lùng những xe mà chúng muốn lấy, và nửa đêm về sáng, chúng kéo đến phá cửa xe, và sau đó dùng những loại software đễ lập trình lại hệ thống máy điện toán của chiếc xe, để chúng có thể lái xe này với chìa khóa mới mà chúng vừa chuyển tín hiệu cho hệ thống máy điện toán trong xe.

Những chiếc xe ăn cắp ở Toronto sẽ được bỏ vào những thùng lớn và chuyển đến hải cảng Montreal. Những chiếc xe ăn cắp được ở vùng thủ phủ Montreal, sẽ được chuyển thẳng đến bến tàu Montreal.

Từ hải cảng Montreal, những chiếc xe ăn cắp được cho vào những container và gửi bằng tàu thủy đến các xứ Phi Châu hay xứ United Arab Emirates.

Theo thám tử Cresswell thì có hàng trănm chiếc xe khác đang ở trong các thùng chứa trong những chiếc tàu hàng trên đường đến Phi Châu và nước United Arab Emirates, và các nhân viên an ninh Canada đã được phái đến chờ sẵn ở các hải cảng này, nhằm kiểm soát và thu hồi lại một phần số xe đã bị trộm lấy mất.

Thám tử Cresswell khuyến cáo cư dân nên đậu xe trong nhà để xe nếu có thể, và nếu phải đậu bên ngoài thì nên mua những hệ thống báo động chống bị trộm.