Cách thức xin $5,600 tiền trợ cấp liên bang để sửa sang nhà cửa.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 28 tháng 5,một chương trình mới của chính quyền liên bang, tài trợ cho cư dân trong việc sửa sang lại nhà cửa để tiết kiệm năng lượng.

Chương trình này có tên là The Canada Greener Homes Grants với tổng số tiền tài trợ lên đến 2.6 tỷ dollars và kéo dài trong vòng 7 năm.

Những người có nhà có thể được chính quyền liên bang cho tiền sửa sang lại nhà, để tiết kiệm năng lượng và số tiền này lên đến $5,000. Ngoài ra những chủ nhân những căn nhà này cũng được tài trợ tối đa $600 cho việc mướn người đến kiểm tra lại việc tiêu xài năng lượng của căn nhà.

Theo thủ tướng Trudeau thì những người Canadians tìm cách tiết kiệm chi phí năng lượng cho nhà và đồng thời góp phần vào cuộc chiến ngăn sự hủy hoại môi trường.

Theo lời ông Seamus O’Regan, tổng trưởng bộ tài nguyên thiên nhiên thì chương trình tài trợ sửa sang nhà cửa để tiết kiệm năng lượng tốt cho túi tiền của cư dân, cho nền kinh tế và cho trái đất.

Những sửa sang được tài trợ tiền từ chính quyền liên bang là sửa cửa sổ, cửa ra vào, gắn thêm lớp cách nhiệt, bịt những chỗ hở trong nhà, nâng cấp hệ thống sưởi và điều hòa không khí.

Việc gắn thêm những hệ thống kính lấy ánh nắng mặt trời cũng hội đủ điều kiện được tài trợ.

The Canada Greener Homes Grant:

Thời gian: Những việc sửa sang nhà cửa từ ngày 1 tháng chạp năm 2020 cho đến nay và cho những tháng sắp tới, đều có quyền nạp đơn xin tiền tài trợ.

Số tiền tài trợ gồm $5,000 cho việc sửa sang và $600 tiền mướn chuyên gia đến định lại những gì cần sửa chữa cho căn nhà.

Ai là người có quyền xin tài trợ? chủ nhân có nhà và một gia đình chỉ có 1 nhà chính được quyền xin tài trợ, không kể những nhà nghỉ mát hay nhà cho mướn.

Những loại nhà nào hội đủ điều kiện?

– Nhà độc lập hay bán độc lập

– Rowhousing

-Townhomes

-Mobile homes

-Nhà nổi cố định ( permanently moored floating homes)

-Những nhà chùm (multi-unit) cao tối đa 3 tầng và diện tích footprint tối đa 600 mét vuông.

Cách thức xin tiền tài trợ sửa nhà:

Hãy vào website của chính quyền liên bang để làm đơn và theo những điều kiện được đặt ra:

https://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency homes/canada-greener-homes-grant/23441

Chủ nhà sẽ phải tìm công ty tham vấn năng lượng đến xem xét xem những gì cần sửa và phải sửa một trong những thứ mà công ty này khuyến cáo thì mới nhận được tiền.

Ngoài ra sau khi sửa chữa xong, chủ nhà sẽ lại phải mời công ty tham vấn đến kiểm soát lại. Chi phí cho hai lần kiểm soát có thể cao hơn con số $600 tiền tài trợ của chính quyền liên bang.

-Chủ nhà phải giữ tất cả các biên nhận về những chi tiêu cho việc sửa sang này cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2028, đề phòng chính quyền liên bang cho người đến kiểm soát lại.

-tất cả những vật dụng cần cho sự tu sửa phải là những sản phẩm làm tại Canada thì mới nhận được tài trợ.

Những việc làm hội đủ tiêu chuẩn nhận tiền tài trợ:

• Gắn lớp cách nhiệt (Home insulation )— Update your eligible attic/ceiling, exterior wall, exposed floor, basement or foundation, and crawlspace.

• Bịt lỗ hổng trong nhà (Air-sealing) — Perform air sealing to improve the air-tightness of your home to achieve the air-change rate target

• Thay cửa sổ và cửa ra vào (Windows and doors) — Replace your windows or glass doors with ENERGY STAR® certified models

• Thay nhiệt kế mới (Thermostats )– Add a smart thermostat (must be combined with another retrofit)

• Hệ thống sưởi (Heating) — Make the switch to more energy-efficient heating equipment

• Năng lượng dùng lại (Renewable energy )— Install photovoltaic solar panels

• Các sửa chữa khác (Resiliency measures )— Incentives to protect your home and your family from environmental damages (must be combined with another retrofit): Batteries connected to Photovoltaic systems to provide standby power for home, Roofing Membrane – self-adhering roofing underlayment applied to the entire roof, Foundation water-proofing, Moisture proofing crawl space floor, walls and headers (100%)

Những cư dân hai tỉnh bang Quebec và Nova Scotia nộp đơn xin tiền tài trợ qua chương trình của chính quyền các tỉnh bang này.

Cư dân ở các tỉnh bang khác sẽ nộp đơn qua website của chương trình :

Nếu có những thắc mắc xin điện thoại qua số 1-833-674-8282