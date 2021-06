Cách thức “khai khẩn” tiền điện tử

London, Anh quốc: Vào tháng 9 năm 2013 giá một bitcoin ở dưới mức 100 Mỹ kim, so với giá vào ngày 2 tháng 6 trên thị trường tiền ảo là 37,356 Mỹ kim.

Bitcoin là một trong số những loại tiền điện tử hay còn được gọi là tiền ảo đang được lưu hành trên toàn thế giới.

Nhiều người nhất là những người trẻ tuổi, đã bỏ vài ngàn dollars mua những đồng tiền ảo từ thuở loại tiền này được khai sinh, và bây giờ đã trở thành những triệu phú.

Cũng vì thế có nhiều người, nhiều tổ chức đã tự mình tim cách “khai khẩn” những đồng tiền ảo này.

Muốn lấy được những đồng tiền ảo, người ta phải cho hàng trăm những máy điện toán chạy liên tục suốt ngày. Như thế rất tốn điện và những kẻ tìm cách khai khẩn tiền ảo đã phải ăn cắp điện của thành phố.

Có những kẻ ăn cắp điện cho việc trồng cần sa thì cũng có những kẻ ăn cắp điện để khai khẩn tiền ảo.

Theo tin của báo Daily Mail thì mới đây cảnh sát ở thị trấn Sandwell, ngoại ô của thành phố Birmingham, Anh quốc đã phá vỡ một cơ sở ăn cắp điện thành phố, để khai khẩn tiền ảo.

Tại cơ sở này các giới chức an ninh tìm ra trên 100 máy điện toán hạng nặng chạy ngày đêm, bằng điện ăn cắp qua đường dây dẫn điện của thành phố.

Muốn tìm ra những đồng tiền ảo Bitcoin , những máy điện toán có công suất lớn đã ngày đêm chạy tìm cách kiếm ra những giải đáp của các phương trình toán học phức tạp.

Chạy máy điện toán liên tục để giải đáp các phương trình toán học, đến một lúc nào đó người chủ của những chiếc máy điện toán này sẽ nhận được những phần thưởng là những đồng tiền ảo.

Một trong những lý do mà có nhiều người nhất là những giới nhà giầu, những tay băng đảng tội ác thích sử dụng tiền ảo là vì các nhân viên sở thuế , các nhân viên an ninh sẽ không tìm ra nguồn gốc giao dịch của những đồng tiền ảo này, rất thích hợp cho việc trốn thuế cũng như lường gạt lấy tiền của những kẻ nhẹ dạ.

Những tay băng đảng có thể dùng tiền ảo mua súng đạn, ma túy mà các giới chức an ninh không tìm ra xuất xứ.

Đồng Bitcoin:

Một trong những loại tiền điện tử hay tiền ảo thông dụng là đồng bitcoin.

Muốn “khai khẩn” đồng bitcoin người ta phải sử dụng máy điện toán giải các phương trình phức tạp bằng cách dùng các mã số điện toán ( computer code : 64 digit solutions)

Mỗi lần một phương trình toán học được máy điện toán tìm ra giải đáp, thì sẽ tạo ra một bitcoin.

Tuy nhiên số bitcoin được tạo ra sẽ có giới hạn, và bao nhiêu bitcoin là giới hạn thì chúng ta cũng không biết, tùy theo sự vận hành của hệ thống máy điện toán.

Tưởng cũng nên nói thêm là hiện nay trên nửa số lượng tiền điện tử trên toàn thế giới, được “khai khẩn” từ Trung quốc.

Giá một đồng bitcoin có lúc lên đến trên 60 ngàn Mỹ kim trước khi xuống còn 37 ngàn Mỹ kim như hiện nay.

Như trên đã nói là tiền ảo rất thích hợp cho những kẻ giàu có muốn trốn thuế, cũng như những băng đảng tội ác, dùng trong việc chuyển lậu tiền bạc cũng như những kẻ trộm cắp, tìm cách lường gạt lấy tiền của những kẻ nhẹ dạ mà không ai truy tầm lấy lại được số tiền mà chúng đã lường gạt.

“khai khẩn” bitcoin sẽ cần rất nhiều năng lượng và sẽ gây ra những ô nhiễm môi trường.