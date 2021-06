Các rạp chiếu phim BC đã sẵn sàng mở cửa trở lại vào Thứ Ba 15/6

Dân ghiền đi xem xi-nê ở rạp để vừa được xem phim chiếu trên màn ảnh rộng vừa nhai bắp rang đang vui mừng. Các rạp chiếu phim trên khắp BC đang chuẩn bị mở cửa trở lại vào Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 khi Bước 2 của kế hoạch khởi động lại BC được thiết lập có hiệu lực. Các rạp hát đã đóng cửa kể từ Tháng 11 năm ngoái do lệnh y tế công cộng COVID-19.

Việc nới lỏng các hạn chế có nghĩa là các cuộc tụ họp có tổ chức trong nhà gồm 50 người sẽ được phép với kế hoạch an toàn COVID-19 được áp dụng. Các tiêu chí để chuyển sang Bước 2, do chính phủ đưa ra, bao gồm ít nhất 65% dân số trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất một liều, giảm số ca và số lần nhập viện – cả hai đều đáp ứng được ở BC.

Corrine Lea, chủ sở hữu của rạp hát độc lập Rio ở Đông Vancouver, cho biết những người khách quen rất vui mừng và vé vào xem cho ngày mở cửa trở lại (15 tháng 6) đang bán rất nhanh.

Vào Tháng 1, Rio đã được chấp thuận cho 125 người bảo trợ sau khi nó bắt đầu tự gọi mình là một quán bar thể thao và tổ chức các sự kiện như khúc côn cầu, UFC và đua xe hơi. Corrine Lea nói: “Ngay sau khi chúng tôi trở thành một quán bar thể thao, họ đã tăng sức chứa của chúng tôi vì có những quy định khác nhau cho các quán bar thể thao. Các quán bar thể thao được phép có chỗ ngồi dựa trên sự giãn cách xã hội trong khi các nhà hát được cung cấp số lượng tùy ý là 50.”

Lea cho biết tình huống của cô cho thấy các quy tắc về đại dịch đối với các rạp chiếu phim BC đã thiếu logic như thế nào, bởi vì điều duy nhất thay đổi là những gì họ đưa lên màn ảnh. “Tôi muốn cơ quan y tế giải thích cho tôi lý do tại sao một quán bar thể thao được phép có nhiều chỗ ngồi hơn rạp chiếu phim”.

Cho ngày bắt đầu mở cửa trở lại, rạp xi-nê Rio sẽ chiếu phim Cinema Paradiso, tiếp theo là phim The Big Lebowski vào ngày 15 Tháng 6.

Trên Twitter, chuỗi rạp xi-nê Cineplex Odeon cho biết rạp mở cửa trở lại của họ sẽ chiếu các phim In The Heights, Peter Rabbit 2 và The Hitman’s Wife’s Bodyguard. Cineplex cho biết họ sẽ mở lại hai chục rạp của họ ở BC. Landmark Cinemas cho biết họ cũng có ý định mở cửa.