Các hãng hàng không Hoa Kỳ bắt đầu kiếm được lợi nhuận

Atlanta: Công ty hàng không Hoa Kỳ Delta Airlines đã công bố lợi nhuận trong tài khóa ba tháng qua, trong hôm thứ tư ngày 14 tháng 7.

Công ty hàng không có trụ sở chính ở thành phố Atlanta này loan báo là trong 3 tháng qua, công ty này đã kiếm được 652 triệu Mỹ kim lợi nhuận, so với 5 tài khóa trước đó, bao gồm 15 tháng, đã bị lỗ lã nặng nề vì phải tạm đóng cửa.

Phát ngôn viên của công ty hàng không Delta cho biết là số hành khách sử dụng các đường bay nội địa đã lên trở lại đến mức trước thời đại dịch, cũng như số hành khách phải di chuyển vì lý do thương mại.

Trong năm ngoái 2020, công ty hàng không Delta đã lỗ tổng cộng 12.4 tỷ Mỹ kim.

Công ty hàng không Delta cũng như các công ty hàng không Mỹ sống sót được nhờ vào những hỗ trợ tài chánh của chính quyền liên bang.

Cũng trong ngày thứ tư các đại ngân hàng Mỹ như Bank Of America, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan đã công bố lợi nhuận và ngân hàng nào cũng cho biết đã có lời nhiều hơn những ước tính của các chuyên gia tài chánh.