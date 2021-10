BTS sẽ lưu diễn tại Mỹ

Nhóm nhạc 7 chàng trai của Nam Hàn sẽ thực hiện một chuyến lưu diễn tại thành phố Los Angeles (Mỹ) vào tháng 11 tới.

Trong thông báo ngày 28/9, công ty quản lý Big Hit cho biết chuyến lưu diễn mang tên “Permission to Dance on Stage” sẽ diễn ra tại sân vận động Sofi trong các ngày 27, 28/11 và ngày 1, 2/12 sắp tới.

Thông báo của công ty này trên nền tảng trực tuyến Weverse dành cho cộng đồng người hâm mộ BTS cho biết: “Việc tổ chức một buổi biểu diễn trực tiếp giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 là điều không dễ dàng. Chúng tôi tổ chức biểu diễn sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng về tình hình dịch bệnh cũng như tuân thủ các quy định y tế trong nước và khu vực”.

Big Hit nêu rõ công ty này chọn Mỹ làm nơi biểu diễn do các hoạt động giải trí ngoài trời tại đây đã được khôi phục trong trạng thái bình thường mới, trong khi tại Nam Hàn, các quy định y tế chống dịch vẫn còn siết chặt.

“Permission to Dance on Stage” sẽ đánh dấu buổi biểu diễn đầu tiên có khán giả xem trực tiếp, kể từ khi BTS kết thúc tour lưu diễn vòng quanh Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á vào tháng 4/2019. Nhóm đã phải hủy bỏ tour lưu diễn quốc tế quy mô lớn mang tên “Map of the Soul”, bao gồm 40 buổi hòa nhạc, do tình hình Covid-19 trên toàn thế giới.

Thay vào đó, nhóm đã tổ chức các buổi biểu diễn trực tuyến, trong đó có buổi diễn gần nhất vào tháng 10, thu hút hơn 990.000 người theo dõi từ 191 quốc gia và thu về 50 tỉ won (tương đương 42,4 triệu Mỹ kim).

Các thành viên BTS đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19. Mới đây, nhóm đã được Tổng thống Nam Hàn tiếp kiến, và có mặt tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) với tư cách là đại sứ văn hóa và thế hệ tương lai của Nam Hàn, yểm trợ thúc đẩy các chương trình nghị sự của Liên Hiệp Quốc chống lại các vấn nạn đói nghèo, bất bình đẳng, bất công và biến đổi khí hậu.