Biểu tình phản đối lệnh phong tỏa ở thành phố Montreal

Montreal: Một cuộc biểu tình phản đối lệnh phong tỏa đã diễn ra tại thành phố Montreal vào ngày thứ bảy 5 tháng 6 vừa qua.

Theo báo Montreal Gazette thì có khoảng vài ngàn người biểu tình bắt đầu từ đường St Laurent Blvd trong thành phố Montreal.

Những người biểu tình gồm nhiều thành phần, có người mang theo con cái và không đeo khẩu trang. Những người biểu tình mang theo những biểu ngữ phản đối việc thủ hiến Francois Legault cho áp đặt những ngăn cấm, và họ vừa đi vừa hô to những tiếng đòi tự do ( liberté!).

Cuộc biểu tình diễn ra trong khi chính quyền tỉnh bang Quebec bắt đầu cho giảm những ngăn cấm khi số người được chủng ngừa gia tăng và số người Quebecers nhiễm và chết vì covid sút giảm.

Tính đến ngày chúa nhật 6 tháng 6, có trên 74 phần trăm cư dân tỉnh bang Quebec trên 12 tuổi, được chủng ngừa covid ít nhất một mũi thuốc.

Cũng theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 6 tháng 6, thì trong ngày thứ bảy trước đó, chỉ có 178 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec, sút giảm mạnh so với con số trên 1,500 người bị nhiễm covid một ngày vào giữa tháng 4.

Cũng trong ngày thứ bảy, không có người nào chết vì covid ở tỉnh bang Quebec, trong khi số người nhiễm covid và phải nằm ở các bệnh viện tỉnh bang Quebec cũng giảm chỉ còn 274 người và trong số này có 61 người phải nằm ở các khu cấp cứu bệnh viện.