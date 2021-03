Biểu tình đòi thay đổi các phương thức cho vay ngắn hạn

In

Một nhóm các nhà hoạt động chống nghèo đã tập trung xung quanh một doanh nghiệp cho vay vào hôm thứ Bảy 13/3 để thu hút sự chú ý về cách ngành công nghiệp cho vay ngắn hạn, lãi suất cao ở Canada có thể khiến những người thu nhập thấp phải gánh nợ trong nhiều năm.

Đó là điều mà Melanie Campbell, người đã tham gia cuộc biểu tình, và bắt đầu vay ngày lĩnh lương 9 năm trước, đã trải qua. Bây giờ, Melanie Campbell không chắc mình sẽ bao giờ thoát khỏi nợ nần. “Kể từ năm 2012, trung bình mỗi tháng tôi phải trả cho chủ vay 140 đô la tiền lời. Tôi đã trả cho Money Mart tổng cộng hơn 13.000 đô la, và họ nói đến nay tôi vẫn còn nợ họ.”

Thường được gọi là “payday loan”, hoản vay ngày lãnh lương là một khoản vay ngắn hạn có lãi suất cao mà người đi vay có thể nhận trước tiền lương vào ngày lĩnh lương của họ. Thường thì những người đi vay bắt buộc phải vay nợ của Money Mart với lãi suất cao ngất ngưởng vì họ không đủ điều kiện tín dụng để vay từ ngân hàng.

Campbell nói rằng đại dịch đã đẩy nhiều người hơn, những người có thể đã mất thu nhập, dùng các khoản vay ngắn hạn để cố gắng sống qua ngày. Nhưng bà nói lãi suất không nên quá cao vô lý như vậy.

Ở B.C., chủ cho vay ngắn hạn hai tuần lễ có thể tính lãi suất lên đến 15 đô la cho mỗi 100 đô la được vay. Nếu tính theo lãi suất hàng năm, số tiền đó có thể lên tới 400% khoản vay ban đầu được trả lãi.

Linda Tetlock, một tình nguyện viên của ACORN (tên viết tắt của Association of Community Organizations for Reform Now, một nhóm tổ chức chống nghèo đói hoạt động trên khắp Canada), cho biết cô ấy muốn các quy tắc xung quanh các khoản vay ngắn hạn ở Canada nên được thay đổi. Cô nói rằng các khoản vay cuối cùng sẽ làm tổn thương những người yếu thế. “Khi bạn có các khoản vay ngắn hạn này, chúng sẽ theo đuổi bạn rất lâu dài. Nếu bạn vừa lãnh một ngân phiếu tiền lương và cần đổi ra tiền mặt ngay, nếu bạn bị tàn tật, nếu bạn đang trong cơn túng thiếu, nếu chủ nợ đòi trả đúng thời hạn, và bạn không có tiền để trả? Chừng đó tiền lời cứ chồng chất lên mãi và sẽ gây ra rất nhiều căng thẳng tài chánh cho bạn.”