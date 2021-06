Biểu tình chống các biện pháp hạn chế Covid-19

Hơn một ngàn người hôm thứ Bảy đã tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt các biện pháp y tế bắt buộc ở Montréal. Những người biểu tình tập trung vào khoảng 1:30 chiều thứ Bảy 5/6 trước khu trung tâm Guy-Favreau, góc đường René-Levesque và St. Urbain, nơi đặt các văn phòng của Bộ Y tế Canada.

Đoàn biểu tình tuần hành dọc theo Đại lộ Saint-Laurent để đến Công viên Jarry, mang theo các biểu ngữ có nội dung như “Làm cho tự do hợp pháp trở lại”, hay “Cơ thể của tôi, sự lựa chọn của tôi”.

Những người biểu tình lên án những biện pháp hạn chế của chính phủ và các biện pháp y tế công cộng.

Nhiều người biểu tình có những lý do khác nhau để tham gia cuộc tuần hành. Cuộc biểu tình tuần hành đã thu hút một nhóm người đa dạng, bao gồm các bậc phụ huynh trẻ cùng con cái của họ, những người chống tiêm chủng, thành viên băng đảng mô-tô và những phần tử cực đoan cánh hữu.

Một phụ huynh bày tỏ: “Tôi muốn các con tôi có thể cởi bỏ mask ở trường”.

Lucie Mandeville, người giúp tổ chức sự kiện, nói rằng những người tham dự không phản đối các biện pháp này, họ chỉ muốn tự do lựa chọn các quy định mà họ tuân theo.

Cô nói: “Tôi ở đây để bảo vệ những người phải chịu đựng các biện pháp”. Mandeville nói thêm rằng đó là một năm khó khăn cho các cơ sở kinh doanh và những người bị kẹt bên trong.

Đây là sự kiện mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình chống lại các biện pháp đã diễn ra trong thành phố.

Cảnh sát Montréal cho biết cuộc biểu tình đã kết thúc trong ôn hòa tại công viên Jarry vào khoảng 6 giờ chiều. Không có báo cáo nào về vụ bắt giữ hoặc biên giấy phạt, mặc dù hầu hết những người biểu tình không đeo mặt nạ hoặc tôn trọng các quy định về khoảng cách.

Một số người chứng kiến cuộc biểu tình cho biết họ thắc mắc tại sao lại tổ chức biểu tình trong khi các hạn chế thời đại dịch đang được nới lỏng dần dần.

Theo loan báo của tỉnh bang, vào thứ Hai 7/6, Montréal và Laval đều trở thành vùng màu Cam, có nghĩa là các phòng tập thể dục được hoạt động trở lại và các phòng ăn nhà hàng được mở cửa, với tối đa hai người lớn từ các địa chỉ khác nhau ngồi trên cùng một bàn.

LT (Theo CBC)