Bắt giữ một thiếu niên Canada ăn trộm tiền ảo trị giá 46 triệu dollars.

Hamilton, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 19 tháng 11, thì các giới chức an ninh của Canada hơp tác với các giới chức an ninh Hoa Kỳ, bắt giữ một thiếu niên ở thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario trong một vụ ăn trộm tiền ảo cryptocurrency mà trị giá lên đến 46 triệu Gia kim ( 36.5 triệu Mỹ kim), mà nạn nhân là một cư dân ở Hoa Kỳ.

Làm sao một thiếu niên này lại có thể ăn cắp được một số tiền lớn lao như thế?

Theo sự giải thích của các chuyên gia về tiền ảo thì thủ phạm là một người thông hiểu hệ thống điện toán và ăn cắp được mật mã của nạn nhân qua máy điện thoại cầm tay, và bằng cách thức mà các chuyên gia gọi là SIM swap attack: “ to intercept two-factor authentication”.

Như thế chúng ta thấy là việc dùng cellphone trong việc mua bán đầu tư cũng không an toàn, và nhất là việc đầu tư vào tiền ảo: người ta có thể mất tiền một cách dễ dàng nếu bị ăn cắp mật mã hay quên mật mã mà không nhớ.

Trong tháng 6 vừa qua, các nhà đầu tư vào tiền ảo ở Nam Phi đã mất đi 3.6 tỷ Mỹ kim, khi chủ nhân của một trong những thị trường chứng khoán tiền ảo lớn nhất xứ này, đã biến mất?