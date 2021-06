Bắt giữ hai nghi can ở Hung Gia Lợi liên quan đến vụ giết người ở Canada

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo thì cảnh sát xứ Hung Gia Lợi, qua lời yêu cầu của cơ quan an ninh Canada, đã bắt giữ hai nghi can có liên quan đến một vụ giết người ở Canada.

Trong ngày 12 tháng 6, cảnh sát thành phố Budapest, xứ Hung Gia Lợi đã bắt giữ ông Oliver Karafa , 28 tuổi và bà Yun Lu Li, 25 tuổi vì có liên quan đến vụ giết người và mưu toan giết người ở Canada.

Theo bản cáo trạng thì trong ngày 28 tháng hai năm nay 2021, hai nghi can vừa kể đã bắn chết nạn nhân tên là Tyler Pratt 39 tuổi và bắn hụt một phụ nữ khác 26 tuổi, tại khúc đường Arvin Avenue và Hilton Drive trong thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario.

Sau vụ giết người, hai nghi can đã chạy trốn qua Hung Gia Lợi.

Hai nghi can đang bị cảnh sát Hung Gia Lợi bắt giữ, sẽ được chuyển giao cho cơ quan an ninh Canada và sẽ bị dẫn độ về Canada phân xử trong những ngày sắp tới đây.