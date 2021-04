Bắt giữ được tên Mỹ da đen, kỳ thị chủng tộc, hành hung một người phụ nữ Á Châu

New York: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 31 tháng 3, cơ quan an ninh thành phố New York đã bắt giữ một nghi can đã hành hung một người phụ nữ Á Châu vào ngày thứ hai đầu tuần.

Đây là một trong những vụ bạo hành của những kẻ kỳ thị chủng tộc ở Mỹ, nhắm vào những người Á Châu tại Hoa Kỳ, trong thời đại dịch.

Nghi can tên là Brandon Elliot một người Mỹ da đen năm nay 38 tuổi.

Nghi can hiện là một kẻ không nhà, sống trong một khách sạn dành cho những người không nhà ở thành phố New York.

Nghi can này bị bắt giữ với tội danh bạo hành kỳ thị , tấn công người khác và mưu toan tấn công.

Nghi can Elliot đã từng bị tội dùng dao giết bà mẹ ruột vào năm 2002, bị án tù chung thân và mới được khoan hồng vào năm 2019.

Nghi can này đã hành hung, dùng những lời kỳ thị lăng mạ một phụ nữ Á Châu 65 tuổi, trên đường đi bộ đến nhà thờ trong hôm thứ hai.

Các máy hình an ninh cho thấy nghi can đã xô ngã nạn nhân, đá vào mặt người này nhiều lần và lăng mạ bằng những lời kỳ thị.

Các máy hình an ninh cũng cho thấy là có nhiều người qua đường trong khu vực này trong thời điểm mà nạn nhân bị hành hung.

Cho dù nạn nhân lên tiếng kêu cứu, chẳng có một người nào ra tay cứu giúp: một nước Mỹ lạnh lùng, không có lòng nhân từ và ích kỷ.