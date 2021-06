Bắt cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nhận hối lộ

Cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), ông Nguyễn Duy Linh, vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về cáo buộc nhận hối lộ từ cựu sĩ quan an ninh Bộ Công an Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, người đang bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin này vào ngày 16/6.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) được truyền thông Nhà nước trích đăng, vụ việc đưa và nhận hối lộ giữa Vũ ‘nhôm’ và ông Nguyễn Duy Linh bắt đầu vào tháng 8/2017, khi Vũ “nhôm” bị triệu tập để phục vụ điều tra trong vụ “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Khi đó, Vũ đã nhờ một người môi giới là Hồ Hữu Hoà ở Nghệ An để có kết nối với ông Linh. Theo Công an, Hoà đã hai lần làm “người vận chuyển” quà của Vũ gửi cho ông Linh thông qua lái xe. Hoà đã thừa nhận hành vi kết nối, chuyển quà nhưng không biết quà gì.

Cũng theo cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” đã khai báo nhiều lần về việc thông qua lái xe riêng của mình để chuyển năm tỷ đồng cho Hoà và bốn lần chuyển quà cho trợ lý riêng của ông Linh. Ngoài ra, Vũ cũng khai trực tiếp đưa 500.000 đô la cho Hoà để đưa cho ông Linh. Tuy nhiên, sau đó, Vũ “nhôm” đã phủ nhận các lời khai này, mà chỉ thừa nhận đưa nấm linh chi và thuốc cigar cho trợ lý của ông Linh.

Theo kết luận điều tra, ông Linh thừa nhận có nói chuyện với Vũ “nhôm” qua điện thoại thông qua giới thiệu của Hoà và đã chỉ đạo thư ký của mình nhận quà của Vũ. Tuy nhiên, ông Linh cũng chỉ thừa nhận là mình đã nhận rượu, cigar từ Vũ, không biết giá trị nhãn hiệu và cũng không biết đã để những món quà này ở đâu.

Cựu sĩ quan an ninh Vũ “nhôm” cũng là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng. Vũ “nhôm” đang phải ngồi tù với một loạt các tội danh bao gồm làm lộ bí mật Nhà nước, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến Vũ “nhôm”, một loạt các quan chức cấp cao thuộc Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng đã bị truy tố và bắt giam.