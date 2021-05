Băng đảng tội ác bắn giết nhau ở phi trường Vancouver.

Vancouver: Một vụ bắn chết người diễn ra trong buổi chiều ngày chúa nhật 9 tháng 5, và tại phi trường Vancouver cho thấy những tay sát thủ chẳng sợ gì các cơ quan an ninh.

Sở cảnh sát thành phố Vancouver cho biết là kẻ bị giết là một tay băng đảng, từng bị những băng đảng khác bắn bị thương 3 năm trước cũng tại vùng đại thủ phủ Vancouver.

Kẻ bị giết tên là Karman Grewal 28 tuổi, đã bị ít nhất hai tay sát thủ bắn tại chỗ đợi lên máy bay của phi trường quốc tế Vancouver, vào lúc 3 giờ chiều hôm chúa nhật và trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo sở cảnh sát thì cái chết của ông Grewal có liên quan đến các vụ tranh dành quyền lợi của nhiều băng đảng tội ác trong khu vực Lower Mainland của tỉnh bang British Columbia.

Cũng theo sở cảnh sát thì trong vòng chưa đến 1 tháng, có đến trên 10 người bị bắn trong vùng Lower Mainland có liên quan đến các băng đảng.

Việc các thành viên băng đảng bắn giết nhau ngay trong phi trường Vancouver, là nơi có nhân viên an ninh canh giữ, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi là tại sao các nhân viên an ninh không bắt giữ được kẻ giết người.

Theo sở cảnh sát thì các cảnh sát viên đã rượt theo chiếc xe SUV chở các sát thủ, nhưng những tên này đã quay súng bắn vào xe cảnh sát rượt theo, khiến các nhân viên cảnh sát không tiếp tục truy đuổi vì sợ đạn bắn trúng những thường dân vô tội khác.